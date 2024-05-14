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Amazon запускает новый сериал о Спайдермене — кто сыграет главную роль

14 мая 2024 19:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Николас Кейдж сыграет Спайдермена в новом сериале
Кадр из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Фото: Sony Pictures Animation
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный голливудский актер Николас Кейдж примеряет плащ Человека-паука в новом сериале "Нуар", созданный за комиксами Marvel. Артист ранее озвучивал персонажа в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные".

Об этом сообщает Variety.

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Николас Кейдж станет новым Спайдерменом

Ранее Кейдж озвучивал Человека-паука Нуар в анимационном фильме "Человек-паук: Через вселенные", который получил премию "Оскар".

Сюжет рассказывает о стареющем частном детективе в Нью-Йорке 1930-х годов, которому не везет и он вынужден бороться со своей прошлой жизнью единственного супергероя в городе.

Николас Кейдж "оживит" Супермена Нуар
Голливудский актер Николас Кейдж. Фото: Reuters

Работа над сериалом началась в феврале 2023 года, и тогда Кейдж не знал о том, что станет его главным героем.

Производством сериала занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. "Нуар" является частью большой вселенной Marvel, которую собирает Amazon.

Продюсерами сериала выступают Орен Узил ("Потерянный город", "Мортал Комбат", "Парадокс Кловерфилда"), а также Стив Лайтфут ("Каратель").

Спайдермен Нуар
Кадр из мультфильма "Человек-паук: Из-за вселенных". Фото: Sony Pictures Animation

"Никто другой не смог бы придать столько пафоса, боли и сердечности этому необычному персонажу", — заявила президент Sony Pictures Television Studios Кэтрин Поуп.

Даты выхода сериала и трейлера пока неизвестны.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда выйдет новый фильм франшизы "Властелин колец". А также стриминговая платформа Netflix оказалась в центре скандала из-за сериала "Мужчина в полный рост".

кино
фильм
Голливуд
Николас Кейдж
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