Николас Кейдж сыграет Спайдермена в новом сериале

Кадр из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Фото: Sony Pictures Animation

Известный голливудский актер Николас Кейдж примеряет плащ Человека-паука в новом сериале "Нуар", созданный за комиксами Marvel. Артист ранее озвучивал персонажа в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные".

Об этом сообщает Variety.

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Ранее Кейдж озвучивал Человека-паука Нуар в анимационном фильме "Человек-паук: Через вселенные", который получил премию "Оскар".

Сюжет рассказывает о стареющем частном детективе в Нью-Йорке 1930-х годов, которому не везет и он вынужден бороться со своей прошлой жизнью единственного супергероя в городе.

Голливудский актер Николас Кейдж. Фото: Reuters

Работа над сериалом началась в феврале 2023 года, и тогда Кейдж не знал о том, что станет его главным героем.

Производством сериала занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. "Нуар" является частью большой вселенной Marvel, которую собирает Amazon.

Продюсерами сериала выступают Орен Узил ("Потерянный город", "Мортал Комбат", "Парадокс Кловерфилда"), а также Стив Лайтфут ("Каратель").

Кадр из мультфильма "Человек-паук: Из-за вселенных". Фото: Sony Pictures Animation

"Никто другой не смог бы придать столько пафоса, боли и сердечности этому необычному персонажу", — заявила президент Sony Pictures Television Studios Кэтрин Поуп.

Даты выхода сериала и трейлера пока неизвестны.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда выйдет новый фильм франшизы "Властелин колец". А также стриминговая платформа Netflix оказалась в центре скандала из-за сериала "Мужчина в полный рост".