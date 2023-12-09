Американцы выбрали собственную принцессу, и это не Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Очередной опрос показал, что Кейт Миддлтон является "народной принцессой" в США. Принцу Гарри и Меган Маркл не удалось завоевать расположение американцев после их переезда в США.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Звание принцессы отошло Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская является любимицей американцев с 44 процентами голосов, а ее муж и наследник престола принц Уильям занимает второе место с 36 процентами.

Американцы выбрали свою принцессу. Фото: Daily Mail

Американцы оценили вклад принца Гарри и Меган Маркл в политику. Фото: Daily Mail

У Гарри 28 процентов, а у Меган — 21 процент. Опрос 1000 американцев проводился с 30 ноября по 1 декабря во время реакции на книгу Омида Скоби.

В голландских экземплярах книги Скоби, которого назвали неофициальным представителем пары, названы вероятные "королевские расисты", которые, как утверждают Гарри и Меган, выразили "беспокойство" о цвете кожи их сына Арчи еще до его рождения. Сначала Скоби отрицал ответственность за эту ошибку, но теперь признал, что включил имена в "раннюю" копию, предоставленную голландским издателям для перевода.

Опрос также показывает, что более четверти американцев (26 процентов) считают, что Гарри и Меган "слишком вовлечены в американскую политику". Хотя 34 процента сказали, что пара вовлечена "приблизительно в небольшом количестве", это указывает на то, что часть страны разочарована их публичной позицией по некоторым политическим вопросам.

Социолог Джеймс Джонсон проводившей опрос из компании JL Partners сказал: "Кейт — народная принцесса. Это вердикт американской общественности".

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Выводы были опубликованы после того, как Высший суд Великой Британии заслушал заявление Гарри о том, что он чувствовал себя "вынужденным" покинуть страну и переехать с Меган в Америку, потому что в Великобритании было невозможно обеспечить безопасность его детям.

Его комментарии были зачитаны во время судебного дела, которое он возбудил против министерства внутренних дел Великобритании по поводу решения сократить меры безопасности после того, как он покинул королевскую семью.

Опрос показал, что 42 процента американцев считают, что Гарри и Меган должны остаться в Соединенных Штатах, а 31 процент считают, что они должны вернуться в Великобританию.

Они покинули королевскую семью в январе 2020 года и переехали в Калифорнию через несколько месяцев. Пара подписала соглашение со Spotify на сумму в 20 миллионов долларов, а также заключила соглашение с Netflix стоимостью около 100 миллионов долларов, включавшее их документальные сериалы. Гарри также выпустил автобиографию Spare, и супруги работали над тем, чтобы представить себя филантропами.

Напомним, Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белоснежным выходом на рождественском концерте.

Ранее звезды "Короны" представили последний сезон сериала.