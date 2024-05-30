Анастасія Заворотнюк пішла з життя після тривалої боротьби з онкологією
Актриса Анастасія Заворотнюк, яка багато років боролася із раком головного мозку пішла з життя у 53 роки. Артистки не стало сьогодні вночі. Більше поки про жодні подробиці її смерті не повідомляється. Також поки що невідомо, коли відбудеться церемонія прощання із Анастасією.
Новина з'явилася у соціальній мережі Анастасії Заворотнюк.
Зірка "Моєї прекрасної няні" п'ять років боролася із недугою
Про хворобу зірки ситкому "Моя прекрасна няня" стало відомо п'ять років тому. З того часу актриса не з'являлася на публіці. Іноді про стан Анастасії Заворотнюк розповідала її дочка Ганна.
"Дорогі друзі! Неможливо усвідомити та дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я і вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку. Про місце та час прощання ми повідомимо сьогодні ввечері додатково", — йдеться у дописі.
Стан Анастасії Заворотнюк різко погіршився два тижні тому. 2018 року 47-річна Заворотнюк народила дочку Мілу від фігуриста Петра Чернишова. Дитину вона зачала внаслідок ЕКЗ. Рак мозку виявили після пологів.
Наприкінці 2023 року Заворотнюк пройшла курс дорогого лікування, проте хвороба — гліобластома головного мозку — не відступала.
"Вчорашньої ночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мам, ти найкраще, що в мене було. Дуже пишаюся, що я твоя дочка. Я завжди любитиму і пам'ятатиму тебе такою щасливою, люблячою і неймовірною, такою як у цей дощовий день. Моя душа завжди з тобою", — написала дочка Анастасії Ганна.
Актриса Анастасія Заворотнюк прославилася завдяки ролі у популярному серіалі "Моя прекрасна няня". Серед її творчого доробку проекти: "Танці на льоду", "Танці із зірками", "Шлюбні ігри", "Дві зірки".
Нагадаємо, Святослав Вакарчук розповів про втрату бльзької людини. А раніше ми писали, що помер зірковий актор "Титаніку".
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