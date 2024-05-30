Анастасія Заворотнюк пішла з життя після тривалої боротьби з онкологією

Акторка Анастасія Заворотнюк. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка багато років боролася із раком головного мозку пішла з життя у 53 роки. Артистки не стало сьогодні вночі. Більше поки про жодні подробиці її смерті не повідомляється. Також поки що невідомо, коли відбудеться церемонія прощання із Анастасією.

Новина з'явилася у соціальній мережі Анастасії Заворотнюк.

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Про хворобу зірки ситкому "Моя прекрасна няня" стало відомо п'ять років тому. З того часу актриса не з'являлася на публіці. Іноді про стан Анастасії Заворотнюк розповідала її дочка Ганна.

Акторка Анастасія Заворотнюк пішла з життя у 53 роки. Скриншот: instagram.com/a_zavorotnyuk/

"Дорогі друзі! Неможливо усвідомити та дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я і вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку. Про місце та час прощання ми повідомимо сьогодні ввечері додатково", — йдеться у дописі.

Анастасія Заворотнюк прославилася завдяки ролі "няні Вікторії" у серіалі "Моя прекрасна няня". Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Стан Анастасії Заворотнюк різко погіршився два тижні тому. 2018 року 47-річна Заворотнюк народила дочку Мілу від фігуриста Петра Чернишова. Дитину вона зачала внаслідок ЕКЗ. Рак мозку виявили після пологів.

Наприкінці 2023 року Заворотнюк пройшла курс дорогого лікування, проте хвороба — гліобластома головного мозку — не відступала.

"Вчорашньої ночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мам, ти найкраще, що в мене було. Дуже пишаюся, що я твоя дочка. Я завжди любитиму і пам'ятатиму тебе такою щасливою, люблячою і неймовірною, такою як у цей дощовий день. Моя душа завжди з тобою", — написала дочка Анастасії Ганна.

Актриса Анастасія Заворотнюк прославилася завдяки ролі у популярному серіалі "Моя прекрасна няня". Серед її творчого доробку проекти: "Танці на льоду", "Танці із зірками", "Шлюбні ігри", "Дві зірки".

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