Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Актриса Анастасия Заворотнюк, много лет боровшаяся с раком головного мозга, ушла из жизни в 53 года. Артистки не стало сегодня ночью. Больше пока ни о каких подробностях ее смерти не сообщается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания с Анастасией.

Новость появилась в социальной сети Анастасии Заворотнюк.

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О болезни звезды ситкома "Моя прекрасная няня" стало известно пять лет назад. С этого времени актриса не появлялась на публике. Иногда о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказывала ее дочь Анна.

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года. Скриншот: instagram.com/a_zavorotnyuk/

"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно", — говорится в посте.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли "няни Виктории" в сериале "Моя прекрасная няня". Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. Ребенка она зачала в результат ЭКО. Рак мозга обнаружили после родов.

В конце 2023 года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения, однако болезнь — глиобластома головного мозга — не отступала.

"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", — написала дочь Анастасии Анна.

Актриса Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в популярном сериале "Моя прекрасная няня". Среди ее творческого наследия проекты: "Танцы на льду", "Танцы со звездами", "Брачные игры", "Две звезды".

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