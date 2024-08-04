Анатолій Анатоліч обматюкав статтю про зрадницю Ані Лорак

Телеведучий, блогер Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Телеведучий, блогер Анатолій Анатоліч випадково потрапив на новину про російську співачку українського походження Ані Лорак. Втім подача інформації про колаборантку, яка живе та працює в Росії, обурила шоумена.

Про це він розповів у своєму Instagram.

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Анатоліч обурений новиною про Лорак

Не стримуючи емоцій, з матами, 39-річний зірковий уродженець Кривого Рогу записав відео та показав статтю, на яку натрапив у найпопулярнішому новинному інтернет-сервісі України. В матеріалі одного із ЗМІ йшлось про зрадницю Ані Лорак.

Втім обговорювали не громадянську позицію колаборантки, а те, на скільки схудла Кароліна Куєк (справжнє ім’я одіозної артистки).

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"Тут ось така є фраза: Три роки тому Ані Лорак сильно критикували". Я думав, що критикували за те, що вона зрадниця та посіпака путінського кривавого режиму. Ні! Укрнет каже, що її критикували за зовнішній вигляд", — зазначив Толіч.

В коментарях телеведучий зазначив, що оригінал статті належить сайту "Сенсація" та оприлюднив ім’я та прізвище журналістки, яка її написала. Користувачі соцмереж обурені, що зрадницю "відбілюють".

Не стримувала емоцій і продюсерка Ірина Горова, яка, зокрема, співпрацює зі співачкою Надією Дорофєєвою (DOROFEEVA). Вона також не стримувалась в емоціях.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Слід зазначити, що матеріал про Кароліну Куєк на вищезгаданого ЗМІ, скоріш за все, видалено. На сайті видання цієї статті вже немає.

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