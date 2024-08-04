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Анатоліча обурила стаття про Ані Лорак в українському медіа — телеведучий не стримався

4 серпня 2024 21:03
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Анатолій Анатоліч обматюкав статтю про зрадницю Ані Лорак
Телеведучий, блогер Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Телеведучий, блогер Анатолій Анатоліч випадково потрапив на новину про російську співачку українського походження Ані Лорак. Втім подача інформації про колаборантку, яка живе та працює в Росії, обурила шоумена. 

Про це він розповів у своєму Instagram

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Анатоліч обурений новиною про Лорак

Не стримуючи емоцій, з матами, 39-річний зірковий уродженець Кривого Рогу записав відео та показав статтю, на яку натрапив у найпопулярнішому новинному інтернет-сервісі України. В матеріалі одного із ЗМІ йшлось про зрадницю Ані Лорак

Втім обговорювали не громадянську позицію колаборантки, а те, на скільки схудла Кароліна Куєк (справжнє ім’я одіозної артистки). 

УВАГА!!! Відео містить нецензурну лексику. 18+

"Тут ось така є фраза: Три роки  тому Ані Лорак сильно критикували". Я думав, що критикували за те, що вона зрадниця та посіпака путінського кривавого режиму. Ні! Укрнет каже, що її критикували за зовнішній вигляд", — зазначив Толіч. 

В коментарях телеведучий зазначив, що оригінал статті належить сайту "Сенсація" та оприлюднив ім’я та прізвище журналістки, яка її написала. Користувачі соцмереж обурені, що зрадницю "відбілюють". 

Не стримувала емоцій і продюсерка Ірина Горова, яка, зокрема, співпрацює зі співачкою Надією Дорофєєвою (DOROFEEVA). Вона також не стримувалась в емоціях. 

Пост Толіч про Лорак
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Слід зазначити, що матеріал про Кароліну Куєк на вищезгаданого ЗМІ, скоріш за все, видалено. На сайті видання цієї статті вже немає. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий музикант захейтив творчість співака Артема Пивоварова. Також ми розповідали, що співак, композитор та "батько" Вєрки Сердючки Андрій Данилко вперше зізнався, чому досі не переклав свої пісні українською.

скандал Ані Лорак ЗМІ Анатолій Анатоліч українські зірки

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