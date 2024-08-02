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Відомий музикант захейтив творчість Пивоварова — до чого тут видатні поети

2 серпня 2024 21:57
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Паліндрому не подобається творчість Артема Пивоварова — співак не промовчав
Співак Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Український музикант, співак Степан Бурбан, більш відомий за псевдонімом Паліндром, завітав на відкриття благодійного музичного фестивалю Faine Misto. Під час пресконференції у Львові він висловився про творчість колеги по шоу-бізнесу Артема Пивоварова.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах "МУЗВАР"

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Артист, якому в вересні виповниться 30 років, висловився про проєкт "Твої вірші, мої ноти" Артема Пивоварова. За задумом останнього, він створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. В межах проєкту вийшло чимало дуетів, наприклад з Настею Каменських (NK), Надією Дорофєєвою (DOROFEEVA), Олею Поляковою та іншими артистами. 

Втім подібна ініціатива не зайшла Паліндрому. Він зазначив, що" є смак, а є несмак".

"Мені здається, те що робить Пивоваров, — це знущання з поезії Розстріляного відродження й так далі. Хоча ніби звучить це все фірмово й багатьом людям це заходить. Я так розумію, Пивоваров — артист такого першого ешелону в плані української попмузики", — заявив Паліндром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Втім згодом Паліндром зазначив, що, можливо, хтось після прослуховування треків Пивоварова перейде до пошукача в телефоні або інших девайсах та дізнається щось нове.  

"Тому десь там є якась освітня річ. І за це я "плюсую", — підсумував артист.

Мовчати Пивоваров не став. В коментарях під дописом "МУЗВАР" в Instagram залишив коментар. "Так, а які "мінуси"?" — запитав він. Паліндром відповів: "Вони обрізали, там далі були важливі біполярні думки".

Попри пояснення своєї позиції, шанувальники Пивоварова та користувачі соцмереж в цілому захейтили Паліндрома.

  • Завжди кумедно, коли Паліндром щось авторитетно оцінює, коли його самого сильним репером вважає лише він сам.
  • Так "знущання" чи "освітня штука"? Щось поплавило хлопця.
  • Добре, що хоч хтось відроджує старі вірші таким чином, інакше вони просто будуть вмирати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров розплакався під час виступу через історію маленької українки. Також ми розповідали, що співачка Klavdia Petrivna розкрила нові деталі майбутнього великого концерту.

скандал музика Артем Пивоваров українські зірки

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