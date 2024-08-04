Анатолий Анатолич обматерил статью о предательнице Ани Лорак

Телеведущий, блогер Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Телеведущий, блогер Анатолий Анатолич случайно попал на новость о российской певице украинского происхождения Ани Лорак. Впрочем, подача информации о живущей и работающей в России коллаборантке возмутила шоумена.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

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Анатолич возмущен новостью о Лорак

Не сдерживая эмоций, с матами, 39-летний звездный уроженец Кривого Рога записал видео и показал статью, на которую наткнулся в самом популярном новостном интернет-сервисе Украины. В материале одного из СМИ говорилось о предательнице Ани Лорак.

Впрочем, обсуждали не гражданскую позицию коллаборантки, а то, на сколько похудела Каролина Куек (настоящее имя одиозной артистки).

ВНИМАНИЕ!!! Видео содержит нецензурную лексику. 18+

"Тут вот такая фраза: Три года назад Ани Лорак сильно критиковали". Я думал, что критиковали за то, что она предательница и посипака путинского кровавого режима. Нет! Укрнет говорит, что ее критиковали за внешний вид", — отметил Толич.

В комментариях телеведущий указал, что оригинал статьи принадлежит сайту "Сенсація" и обнародовал имя и фамилию журналистки, которая написала ее. Пользователи соцсетей возмущены, что предательницу "отбеливают".

Не сдерживала эмоций и продюсер Ирина Горова, которая, в частности, сотрудничает с певицей Надеждой Дорофеевой (DOROFEEVA). Она тоже не сдерживалась в эмоциях.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Следует отметить, что материал о Каролине Куек на вышеупомянутом СМИ, скорее всего, удален. На сайте издания этой статьи уже нет.

Напомним, ранее мы писали, что известный музыкант захейтил творчество певца Артема Пивоварова. Также мы рассказывали, что певец, композитор и "отец" Верки Сердючки Андрей Данилко впервые признался, почему до сих пор не перевел свои песни на украинский язык.