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Щоб не виникло казусних ситуацій — Андре Тан розповів, що не можна вдягати на Великдень

30 квітня 2024 08:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Щоб не виникло казусних ситуацій — Андре Тан розповів, що не можна вдягати на Великдень
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Андре Тан поділився порадами, як елегантно відсвяткувати Великдень. 5 травня православні відзначатумить одне з головних свят року.

Про те, яких помилок не припуститися під час вибору одягу в цей світлий день, Андре Тан розповів у своєму Instagram.

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За словами Тана, щоб не виникало казусних ситуацій, варто уникати при виборі святкового образу певних нюансів:

 

Дизайнер Андре Тан порадив, що вдягунти на Великдень
Дизайнер Андре Тан порадив українцям, у якому образі вдало відсвяткувати Великдень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Одяг темних кольорів. Чорний, коричневий, сірий — залиште ці кольори для буднів — у нас все же таке світле свято.

Занадто відкритий або обтягуючий одяг. Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках залиште для інших випадків.

 

Дизайнер Андре Тан порадив не обирати обтягуючий одяг на Великдень
Дизайнер Андре Тан порадив українцям, у якому образі вдало відсвяткувати Великдень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан порадив, як стильно вдягутися на Великдень
Дизайнер Андре Тан порадив українцям, у якому образі вдало відсвяткувати Великдень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Яскраві принти. В цей день краще зробити вибір на користь більш спокійних і ніжних кольорів. ‍Натуральні та пастельні тканини — те, на що потрібно звернути увагу.

Рвані елементи та дірки. Цей одяг може здатися недоречним у таке світле свято, тому давайте без таких експериментів.

 

Дизайнер Андре Тан порадив одяг на Великдень
Дизайнер Андре Тан порадив українцям, у якому образі вдало відсвяткувати Великдень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан порадив не обирати коротке вбрання
Дизайнер Андре Тан порадив українцям, у якому образі вдало відсвяткувати Великдень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Занадто короткий одяг. Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна краще залишити в шафі, і віддати перевагу більш елегантним і стриманим образам.

"Пам’ятайте: головне в цей день — це ваш душевний стан, тому обирайте одяг, в якому вам буде комфортно і радісно", — прокоментував Тан.

Нагадаємо, Андре Тан розповів, як на нього вплинула війна. А раніше Андре Тан закликав українців купувати українське.

Андрій Таран
конфуз
мода
Великдень-2024

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