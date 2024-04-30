Щоб не виникло казусних ситуацій — Андре Тан розповів, що не можна вдягати на Великдень
Дизайнер Андре Тан поділився порадами, як елегантно відсвяткувати Великдень. 5 травня православні відзначатумить одне з головних свят року.
Про те, яких помилок не припуститися під час вибору одягу в цей світлий день, Андре Тан розповів у своєму Instagram.
Поради Андре Тана до Великодня
За словами Тана, щоб не виникало казусних ситуацій, варто уникати при виборі святкового образу певних нюансів:
Одяг темних кольорів. Чорний, коричневий, сірий — залиште ці кольори для буднів — у нас все же таке світле свято.
Занадто відкритий або обтягуючий одяг. Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках залиште для інших випадків.
Яскраві принти. В цей день краще зробити вибір на користь більш спокійних і ніжних кольорів. Натуральні та пастельні тканини — те, на що потрібно звернути увагу.
Рвані елементи та дірки. Цей одяг може здатися недоречним у таке світле свято, тому давайте без таких експериментів.
Занадто короткий одяг. Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна краще залишити в шафі, і віддати перевагу більш елегантним і стриманим образам.
"Пам’ятайте: головне в цей день — це ваш душевний стан, тому обирайте одяг, в якому вам буде комфортно і радісно", — прокоментував Тан.
Нагадаємо, Андре Тан розповів, як на нього вплинула війна. А раніше Андре Тан закликав українців купувати українське.
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