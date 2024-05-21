Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андре Тан назвал актуальные цвета и фасоны этого лета arrow

Андре Тан назвал актуальные цвета и фасоны этого лета

21 мая 2024 15:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андре Тан назвал главные тренды лета-2024.
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился современными трендами на лето. Модельер назвал актуальные цвета и фасоны, которые отлично подойдут для жаркой поры.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram .

Читайте также:

Андре Тан рассказал, какие вещи следует выбирать для летнего гардероба

Известный модельер поделился стильными советами на жаркое лето. В этом сезоне актуальными остаются нежные светлые цвета и легкие ткани.

Цвет сливочного масла

Эпоха алого медленно, но верно подходит к концу. Этим летом на пике популярности будет нежный и солнечный желтый. Цвет сливочного масла просто must-have в вашем гардеробе.

Андре Тан о моде на лето
Дизайнер Андре Тан рассказал о летних трендах. Фото: instagram.com/andre_tan_official/


Летящие ткани

Легкая и воздушная – вот основа летнего гардероба 2024 года. Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам чувство комфорта и подчеркнут вашу женственность.

Андре Тан о вещах, которые стоит купить на лето
Дизайнер Андре Тан рассказал о летних трендах. Фото: instagram.com/andre_tan_official/


Бельевой стиль

Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки и даже полупрозрачные бра – все это будет в моде этим летом. Но не забудьте о балансе. Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками.

Андре Тан об актуальных трендах
Дизайнер Андре Тан рассказал о летних трендах. Фото: instagram.com/andre_tan_official/


Юбки-баллоны

Такие вещи все еще остаются актуальными. Их можно носить с чем угодно, но лучше совмещать с грубым верхом, чтобы создать интересный контраст.

Андре Тан рассказал об актуальных вещах на лето
Дизайнер Андре Тан рассказал о летних трендах. Фото: instagram.com/andre_tan_official/


Флористика

В этом сезоне это не только о цветочном принте, но и 3-D цветах и аксессуарах в форме цветов. То есть этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии.

Андре Тан назвал вещи, которые следует приобрести на лето
Дизайнер Андре Тан рассказал о летних трендах. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, Андре Тан представил новую коллекцию. А раньше Андре Тан признался, как война повлияла на него.

Андре Тан
лето
одежда
тренды
украинские звезды
Дизайн
стилисты
стиль
мода-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify