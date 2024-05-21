Андре Тан назвал главные тренды лета-2024.

Андре Тан назвал актуальные цвета и фасоны этого лета
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился современными трендами на лето. Модельер назвал актуальные цвета и фасоны, которые отлично подойдут для жаркой поры.
Об этом он рассказал на своей странице Instagram .
Андре Тан рассказал, какие вещи следует выбирать для летнего гардероба
Известный модельер поделился стильными советами на жаркое лето. В этом сезоне актуальными остаются нежные светлые цвета и легкие ткани.
Цвет сливочного масла
Эпоха алого медленно, но верно подходит к концу. Этим летом на пике популярности будет нежный и солнечный желтый. Цвет сливочного масла просто must-have в вашем гардеробе.
Летящие ткани
Легкая и воздушная – вот основа летнего гардероба 2024 года. Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам чувство комфорта и подчеркнут вашу женственность.
Бельевой стиль
Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки и даже полупрозрачные бра – все это будет в моде этим летом. Но не забудьте о балансе. Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками.
Юбки-баллоны
Такие вещи все еще остаются актуальными. Их можно носить с чем угодно, но лучше совмещать с грубым верхом, чтобы создать интересный контраст.
Флористика
В этом сезоне это не только о цветочном принте, но и 3-D цветах и аксессуарах в форме цветов. То есть этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии.
Напомним, Андре Тан представил новую коллекцию. А раньше Андре Тан признался, как война повлияла на него.
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