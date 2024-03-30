Зовсім інша людина — Андре Тан розповів, як його змінила війна

Дизайнер Андре Тан. Фото: скрін із відео

Дизайнер Андре Тан став героєм нового випуску відеоподкасту Аліни Шаманської "Розлючена". В рамках подкасту дизайнер дав перше велике інтерв’ю за два останніх роки, в якому розповів про те, як його особистість та бренд Andre Tan змінила війна.

Про це він розповів на подкасті Аліни Шаманської.

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За словами дизайнера, війна розділила його на "до/після початку повномасштабного вторгнення". Тан переконує, що не боїться смерті.

"Зараз я зовсім інша людина. Коли почалась війна, я якось дуже швидко згуртувався і зрозумів, що треба робити, де ми з командою можемо бути корисними. У нас були готові рожеві куртки — віддаємо медикам (і так далі). З теплих тканин ми робили одяг для військових, бо тоді, в перші місяці, з цим було складно. Наші закордонні партнери теж відреагували, надавали нам деякі тканини безплатно, аби ми відшивали форми для військових. Фліски, теплий одяг, бронежилети — все це ми робили", — говорить дизайнер.

Андре запевнив, що окрім цього йому багато допомагали і звичайні люди — просто відгукувались на потреби та запити в соцмережах. Вся держава стала як одна велика сім’я.

"Краса врятує світ — це правда. Я уважно спостерігав за тим, як міняється мода в Україні під час війни. Спочатку всі жінки хотіли худі, щось комфортне, тепле, basic. А зараз вони прагнуть тільки жіночності та краси. І в цьому немає парадокса. Коли руйнується світ, в якому ти колись жив, хочеться аби хоча б твоя власна краса збереглась", — ділиться Андре.

Нагадаємо, Андре Тан засвітився на Тижні моди в США. А раніше Андре Тан розповів про те, як заспокоїтися після вибухів.