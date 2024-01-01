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Андре Тан назвал свои цели на 2024 год

1 января 2024 21:34
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Стас Кожушко
Редактор
Андре Тан назвал свои цели на 2024 год
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский модельер Андре Тан, который недавно подвел итоги 2023 года, поделился с подписчиками собственными целями на 2024-й. В перечне дизайнер указал пять пунктов.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

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Цели Андре Тана на 2024 год

Перед тем, как поделиться с подписчиками целями, дизайнер, настоящее имя которого Андрей Тищенко, поблагодарил 2023 год за опыт, и сообщил — он готов к 2024-му. Топ-5 целей Андре Тана на этот год:

  • больше никогда не терять себя ради кого-либо;
  • говорить о своих чувствах и эмоциях;
  • не замалчивать и не додумывать;
  • спрашивать, если что-то непонятно и сразу говорить, если стало неприятно;
  • быть у себя на первом месте.

Перед тем, как обнародовать свои цели, Андре Тан показал праздничный новогодний стол. Локацию, где праздновал, дизайнер раскрывать не стал. С начала полномасштабной войны модельер живет преимущественно за границей, в Германии.

"Желаю каждому безграничной любви к себе и внутреннему покою. Искренне советую всем в Новом году познакомиться с собой и подружиться со своими уникальными чертами как можно ближе и уже никогда с ними не расставаться", — пожелал подписчикам Андре Тан.

Скриншоты: Instagram/andre_tan_official

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан снова встретился с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Также мы рассказывали, что супруга Остапчука прокомментировала материнство Натальи Могилевской.

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