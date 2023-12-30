Андре Тан подвел итоги 2023 года

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

В последние дни декабря пользователи соцсетей подводят итоги года. Подобным поделился и известный украинский модельер Андре Тан.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Итоги Андре Тана за 2023 год

По словам дизайнера, второй год полномасштабной войны был для него сложным, страшным, но одновременно интересным и трансформирующим. Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) отметил, что в 2023-м он много уделял времени учебе. Ему представилась возможность поучиться в Стэнфорде, побывать в Кремниевой долине и посетить WebSammit.

"А как для украинского дизайнера, этот год для меня был достаточно особенным. Мы с командой показали всему миру, что украинская мода — это не просто тренд, но она и интересна, талантлива и заслуживает внимания. Мы приняли участие в нескольких международных модных показах — Berlin Fashion Week, Copenhagen Fashion Week. И, конечно, громкий Paris Fashion Week", — заметил Андре Тан.

Также Тищенко и его команда открыли два магазина в Украине и сейчас ведут переговоры об открытии бутиков в Европе. Не забыл в своей публикации живущий сейчас за рубежом Андре Тан и о полномасштабной войне на Родине.

"Для меня очень ценно, что я своим трудом могу сделать свой вклад в популяризацию украинской культуры. Мы воюем на своем фронте, и наша культура моды — это один из способов рассказать миру о нашей стране и ее людях. Потому что сейчас самое главное — это бороться и проявляться", — подытожил дизайнер и поблагодарил ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан подключился к оригинальному проекту. Также мы рассказывали, что Андре Тан снова встретился с американской светской львицей Пэрис Хилтон.