Андре Тан про речі білого кольору — актуальні поєднання

Андре Тан показав, як вдало поєднувати речі білого кольору цього літа
Відомий український дизайнер Андре Тан поділився актуальними трендами на літо. Модельєр показав, з якими кольорами вдало поєднуються речі білого кольору.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagarm.
Андре Тан дав стильні поради на літо
Відомий дизайнер підготував для українців сім ідей поєднання кольорів з білим для стильних та свіжих літніх луків.
Білий + молочний: ніжне поєднання, яке подарує вам відчуття затишку та комфорту.
Білий + небесно-блакитний: ніжна класика, яка завжди актуальна.
Білий + вершково-жовтий: тепле й сонячне поєднання, яке зараз прямо на піку популярності.
Білий + рожевий: ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким.
Білий + помаранчевий: яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить вас непоміченою.
Білий + бежевий: універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардеробу.
Білий + червоний: яскраве поєднання, яке підкреслить вашу жіночність і додасть образу грайливості.
Нагадаємо, дизайнер запалив у костюмі Папи Римського в Лондоні. А також він презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.
Читайте Новини.LIVE!