Андре Тан про речі білого кольору — актуальні поєднання

Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився актуальними трендами на літо. Модельєр показав, з якими кольорами вдало поєднуються речі білого кольору.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagarm.

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Відомий дизайнер підготував для українців сім ідей поєднання кольорів з білим для стильних та свіжих літніх луків.

Білий + молочний: ніжне поєднання, яке подарує вам відчуття затишку та комфорту.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Білий + небесно-блакитний: ніжна класика, яка завжди актуальна.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Білий + вершково-жовтий: тепле й сонячне поєднання, яке зараз прямо на піку популярності.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Білий + рожевий: ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Білий + помаранчевий: яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить вас непоміченою.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Білий + бежевий: універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардеробу.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Білий + червоний: яскраве поєднання, яке підкреслить вашу жіночність і додасть образу грайливості.

Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нагадаємо, дизайнер запалив у костюмі Папи Римського в Лондоні. А також він презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.