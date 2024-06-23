Андре Тан о вещах белого цвета.

Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился актуальными трендами на лето. Модельер показал, с какими цветами удачно сочетаются вещи белого цвета.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagarm.

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Известный дизайнер подготовил для украинцев семь идей сочетания цветов с белым для стильных и свежих летних лугов.

Белый+молочный: нежное сочетание, которое подарит вам чувство уюта и комфорта.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + небесно-голубой:

нежная классика, которая всегда актуальна.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + сливочно-желтый:

теплое и солнечное сочетание, которое сейчас прямо на пике популярности.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый+розовый: нежное и романтическое сочетание, которое освежит образ и сделает его более легким.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + оранжевый:

яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченным.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + бежевый: универсальное сочетание, которое подойдет для создания базового гардероба.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + красный: яркое сочетание, которое подчеркнет вашу женственность и придаст образу игривости.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он презентовал нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.