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Андре Тан показал, как удачно сочетать вещи белого цвета этим летом

23 июня 2024 15:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андре Тан о вещах белого цвета.
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился актуальными трендами на лето. Модельер показал, с какими цветами удачно сочетаются вещи белого цвета.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagarm.

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Известный дизайнер подготовил для украинцев семь идей сочетания цветов с белым для стильных и свежих летних лугов.

Белый+молочный: нежное сочетание, которое подарит вам чувство уюта и комфорта.

Андре Тан показал, как удачно совмещать вещи белого цвета этим летом.
Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + небесно-голубой:
нежная классика, которая всегда актуальна.

Андре Тан показал, как удачно совмещать вещи белого цвета этим летом - фото 2
Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + сливочно-желтый:
теплое и солнечное сочетание, которое сейчас прямо на пике популярности.

Андре Тан показал, как удачно совмещать вещи белого цвета этим летом - фото 3
Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый+розовый: нежное и романтическое сочетание, которое освежит образ и сделает его более легким.

Андре Тан показал, как удачно совмещать вещи белого цвета этим летом - фото 4
Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + оранжевый:
яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченным.

Андре Тан показал, как удачно совмещать вещи белого цвета этим летом - фото 5
Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + бежевый: универсальное сочетание, которое подойдет для создания базового гардероба.

Андре Тан показал, как удачно совмещать вещи белого цвета этим летом - фото 6
Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Белый + красный: яркое сочетание, которое подчеркнет вашу женственность и придаст образу игривости.

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Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он презентовал нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.

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