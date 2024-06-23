Андре Тан о вещах белого цвета.

Андре Тан показал, как удачно сочетать вещи белого цвета этим летом
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился актуальными трендами на лето. Модельер показал, с какими цветами удачно сочетаются вещи белого цвета.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagarm.
Андре Тан дал стильные советы на лето
Известный дизайнер подготовил для украинцев семь идей сочетания цветов с белым для стильных и свежих летних лугов.
Белый+молочный: нежное сочетание, которое подарит вам чувство уюта и комфорта.
Белый + небесно-голубой:
нежная классика, которая всегда актуальна.
Белый + сливочно-желтый:
теплое и солнечное сочетание, которое сейчас прямо на пике популярности.
Белый+розовый: нежное и романтическое сочетание, которое освежит образ и сделает его более легким.
Белый + оранжевый:
яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченным.
Белый + бежевый: универсальное сочетание, которое подойдет для создания базового гардероба.
Белый + красный: яркое сочетание, которое подчеркнет вашу женственность и придаст образу игривости.
Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он презентовал нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.
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