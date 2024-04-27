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Андре Тан представил новую роскошную коллекцию, вдохновленную школьной любовью

27 апреля 2024 07:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Андре Тан представил новую роскошную коллекцию, вдохновленную школьной любовью
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Андре Тан выпустил лимитированную капсульную коллекцию под названием "Blooms" ("Цветение"). Он рассказал, что на ее создание вдохновили теплые ностальгические воспоминания, а также невыразимая красота украинских женщин и цветов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент дизайнера.

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Каждое платье из коллекции имеет цветущее название

Новая коллекция состоит из платьев, брюк, жакетов, комбинезонов и тренчей — и каждая вещь имеет свое цветущее имя: "цветок астры", "камелия", "страсть", "первый поцелуй", "летний дождь" и так далее. Кроме этого, для промокампании была использована пара мужчины и женщины, не скрывающей своей любви.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

 

Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.
Новая коллекция Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

"Наша психика — удивительная вещь. В последнее время мне под ракетными атаками думалось не о близкой угрозе смерти. Мой мозг начал доставать теплые воспоминания о первой любви, очень наивной, прекрасной, целомудренной. Такая школьная любовь, о которой в свое время пел еще Скрябин. Эти эпизоды и ощущения наложились на наблюдение за цветением цветов и за тем, как одеваются наши прекрасные украинские женщины. В результате меня посетило очень сильное вдохновение, которое и трансформировалось в новую коллекцию "Blooms". Это такое сочетание особого весенне-летнего состояния, когда душа расцветает и хочется жить, даже при всем горе, преграды и невзгоды",— говорит Тан.

Дизайнер делится, что очень счастлив, что даже на фото удалось передать настроение и главное вдохновение коллекции: легкую, расслабленную любящую женщину, которая любима в ответ. Тан действительно считает, что красота спасет мир.

"А прямо сегодня красота и любовь как минимум спасают наше психическое здоровье. Мы продолжаем жить и любить — никакой враг не отнимет это у нас. Он не отнимет выпускной в школе, прогулку влюбленных, которые держатся за руки и гуляют по городу, наши традиции — народные и современно-бытовые. Мы живем дальше: создаются семьи, люди собираются на крестины и дни рождения. А венцом этого является украинская женщина, которой я и пою дифирамбы в новой коллекции", — рассказал Тан.

Напомним, Андре Тан представил коллекцию на Неделе моды в США. А раньше Андре Тан приобщился к оригинальному проекту.

Андре Тан
мода
украинские звезды
Дизайн

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