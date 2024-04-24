Не будемо тут ля-ля — Андре Тан жорстко звернувся до українців

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Український дизайнер Андре Тан звернувся до українців з проханням підтримати національного виробника. За словами Андре, зараз як ніколи треба згуртуватися навколо "свого".

Відповідний допис модельєр опублікував в Instagram.

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Тан почав з того, що пригадав, як важкі часи згуртували народ. Це стало тенденцією 10 років тому, коли почалася війна, тоді більшість відмовилися від усього російського.

Дизайнер Андре Тан закликав купувати українське. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Ми почали надавати перевагу саме нашому🇺🇦, а не європейському товару — і це дало потужний поштовх до розвитку безлічі талановитих брендів та дизайнерів. Друга хвиля підйому українського виробництва — 2022 рік, повномасштабна війна, — ще більше посилила цей тренд", — говорить Андре.

Тан стверджує, що, купуючи український продукт, ми підтримуємо ЗСУ: кожен поважаючий себе бренд співпрацює з благодійними фондами й перераховує частину коштів на потреби армії. Розвиваємо економіку, податки з продажу йдуть на утримання шкіл, садків, доріг. Створюємо робочі місця: українські бренди забезпечують роботою сотні тисяч людей — від кравців до бухгалтерів, які отримують зарплати й годують свої сім’ї. Тож, купуючи українське, споживач донатить сам собі.

"Не потрібно прибіднюватися, що ми підтримуємо українські бренди — ми підтримуємо самі себе. Але давайте перейдемо до головного: в останній час всі на межі сил, стали злішими...так і є — не будемо тут ля-ля...але це не дає нам права топити самих же себе. Зараз пішла хвиля хейта на адресу українських брендів. Пряма цитата: "Українські бренди охр*ніли, ким вони себя возомнили. В тій самій Zara можна таке купити..". Окей, окей — бачив я ті кілометрові черги в Києві на відкритті Zara. І як вам воно? Приємніше віддавати останні гроші світовому масмаркету, у якого й так все добре?…їм не холодно, не спекотно від ваших грошей", — говорить модельєр.

Тан зазначає, що іспанець завжди купить у іспанця, француз — у француза, італієць у італійця, тому що вірять в те, що краще своїх же своїм не зроблять, підтримують й роблять вклад в свою економіку. В фіналі Андре закликав підтримувати українське й робити крок до перемоги разом.

Українці у коментарях зазначили, що ціни на вітчизняний продукт дуже високі, чим і зумовлений попит на європейських виробників. Модель Аліна Байкова стала на бік дизайнера і зазначила, що більшість модних виробників забули про якість і унікальність, в той час як українські надають перевагу європейським тканинам та хендмейду.

Публікація Андре Тана змусила відданих фоловерів розділитися у позиції. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан розповів, як його змінила війна. А раніше Андре Тан представив колекцію одягу в Лос-Анджелесі.