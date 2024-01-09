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Андре Тан розповів, яким має бути ідеальний пуховик 2024 року

9 січня 2024 06:43
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Стас Кожушко
Редактор
Андре Тан розповів, яким має бути ідеальний пуховик 2024 року
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український дизайнер Андре Тан вважає, що багато хто стикається з проблемою пошуку того самого ідеального пуховика. Саме тому модельєр зробив рекомендації, як повинен виглядати стильний пуховик 2024 року.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Ідеальний пуховик 2024 року за словами Андре Тана

За словами Андре Тана, довжина — найважливіший параметр. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. 

"Спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см", — запевняє Андре Тан.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Модельєр радить не обирати блискучі та при цьому тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. На думку Андре Тана це виглядає дешево та не сучасно. Віддавати перевагу треба щільним та якісним тканинам.

"Ґудзики, клепки, блискавка — все добре, але краще, щоб їх не було видно. Потайна застібка виглядає більш сучасно та актуально", — каже дизайнер.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Андрій Тищенко (справжнє ім’я модельєра) радить забути про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний.

Щодо стібків, то горизонтальні широкі — найпопулярніші варіанти. 

"Ще стежка може бути ромбиком, але рівномірна! Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок. Пам’ятайте, взимку можна виглядати стильно та при цьому відчувати себе затишно та в теплі. Так що вперед за новим стильним пуховиком", — підсумував Андре Тан. 

Фото: Instagram/andre_tan_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан поділився секретом, як почати успішний рік. Також ми розповідали, які нові серіали про моду Андре Тан радить подивитися в найближчі місяці.

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