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Андре Тан рассказал, каким должен быть идеальный пуховик 2024 года

9 января 2024 06:43
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Стас Кожушко
Редактор
Андре Тан рассказал, каким должен быть идеальный пуховик 2024 года
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что многие сталкиваются с проблемой поиска того самого идеального пуховика. Поэтому модельер сделал рекомендации, как должен выглядеть стильный пуховик 2024 года.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Идеальный пуховик 2024 года, по словам Андре Тана.

По словам Андре Тана, длина — самый важный параметр. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть.

"Юбка может торчать из-под пуховика, но более элегантно, когда она выступает максимум на 5 см", — уверяет Андре Тан.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Модельер советует не выбирать блестящие и при этом тонкие ткани, собираемые в мелкие складки. По мнению Андре Тана, это выглядит дешево и не современно. Предпочитать плотные и качественные ткани.

"Пуговицы, клепки, молния — все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально", — говорит дизайнер.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) советует забыть о пуховиках с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает самая куртка (она должна быть объемной) и пояс только свободный.

Что касается стежок, то горизонтальные широкие самые популярные варианты.

"Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная! Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежок. Помните, зимой можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя уютно и в тепле. Так что вперед за новым стильным пуховиком", — подытожил Андре Тан.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан поделился секретом, как начать успешный год. Также мы рассказывали, какие новые сериалы о моде Андре Тан рекомендует посмотреть в ближайшие месяцы.

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