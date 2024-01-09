Андре Тан рассказал, каким должен быть идеальный пуховик 2024 года

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что многие сталкиваются с проблемой поиска того самого идеального пуховика. Поэтому модельер сделал рекомендации, как должен выглядеть стильный пуховик 2024 года.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Идеальный пуховик 2024 года, по словам Андре Тана.

По словам Андре Тана, длина — самый важный параметр. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть.

"Юбка может торчать из-под пуховика, но более элегантно, когда она выступает максимум на 5 см", — уверяет Андре Тан.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Модельер советует не выбирать блестящие и при этом тонкие ткани, собираемые в мелкие складки. По мнению Андре Тана, это выглядит дешево и не современно. Предпочитать плотные и качественные ткани.

"Пуговицы, клепки, молния — все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально", — говорит дизайнер.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) советует забыть о пуховиках с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает самая куртка (она должна быть объемной) и пояс только свободный.

Что касается стежок, то горизонтальные широкие — самые популярные варианты.

"Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная! Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежок. Помните, зимой можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя уютно и в тепле. Так что вперед за новым стильным пуховиком", — подытожил Андре Тан.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан поделился секретом, как начать успешный год. Также мы рассказывали, какие новые сериалы о моде Андре Тан рекомендует посмотреть в ближайшие месяцы.