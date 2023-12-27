Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андре Тан снова встретился с Пэрис Хилтон — о чем говорили arrow

Андре Тан снова встретился с Пэрис Хилтон — о чем говорили

27 декабря 2023 22:22
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Андре Тан снова встретился с Пэрис Хилтон — о чем говорили
Дизайнер Андре Тан и светская львица Пэрис Хилтон. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский модельер Андре Тан встретился с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Дизайнер рассказал, как они изменились через 12 лет после знакомства.

Об этом Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) рассказал в своем Instagram.

Читайте также:

Андре Тан о Пэрис Хилтон

По словам дизайнера, он встретил светскую львицу за диджейским пультом на закрытом мероприятии. Дизайнер отметил, что с момента первой встречи в 2011 году они стали совсем другими людьми. В прошлом Пэрис закрывала показ весенне-летней коллекции линии Andre Tan под названием "Джунгли в офисе".

"Мы с улыбкой на лице вспоминали этот показ, а потом интересовались делами друг друга, и как дети. Если бы кто сказал тогда, что я буду с Пэрис Хилтон через столько лет обсуждать семью и поздравлять ее с рождением второго ребенка, я бы не поверил. Ведь тогда она не создавал впечатления семейного человека, да и я жил другим", — признался Андре Тан.

В 2011 году, по словам дизайнера, Пэрис не нравилось все — визажист, парикмахер. Команда Андре Тана не могла найти ей туфли 42 размера. А платье для Хилтон модельер создал за одну ночь.

"До этого предполагалось, что она выйдет на подиум в белых брюках и жилетке, однако после примерки звезда не захотела одевать наряд, обнажавший живот. Пришлось срочно придумывать новый образ", — вспоминал накануне Андре Тан.

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон скромно отметила Рождество с детьми и мужем. Также мы рассказывали, что Андре Тан приобщился к оригинальному проекту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме