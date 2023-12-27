Андре Тан снова встретился с Пэрис Хилтон — о чем говорили

Дизайнер Андре Тан и светская львица Пэрис Хилтон. Фото: Instagram/andre_tan_official

Украинский модельер Андре Тан встретился с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Дизайнер рассказал, как они изменились через 12 лет после знакомства.

Об этом Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) рассказал в своем Instagram.

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По словам дизайнера, он встретил светскую львицу за диджейским пультом на закрытом мероприятии. Дизайнер отметил, что с момента первой встречи в 2011 году они стали совсем другими людьми. В прошлом Пэрис закрывала показ весенне-летней коллекции линии Andre Tan под названием "Джунгли в офисе".

"Мы с улыбкой на лице вспоминали этот показ, а потом интересовались делами друг друга, и как дети. Если бы кто сказал тогда, что я буду с Пэрис Хилтон через столько лет обсуждать семью и поздравлять ее с рождением второго ребенка, я бы не поверил. Ведь тогда она не создавал впечатления семейного человека, да и я жил другим", — признался Андре Тан.

В 2011 году, по словам дизайнера, Пэрис не нравилось все — визажист, парикмахер. Команда Андре Тана не могла найти ей туфли 42 размера. А платье для Хилтон модельер создал за одну ночь.

"До этого предполагалось, что она выйдет на подиум в белых брюках и жилетке, однако после примерки звезда не захотела одевать наряд, обнажавший живот. Пришлось срочно придумывать новый образ", — вспоминал накануне Андре Тан.

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон скромно отметила Рождество с детьми и мужем. Также мы рассказывали, что Андре Тан приобщился к оригинальному проекту.