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Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша

24 січня 2024 07:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша
Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Шоумен Андрій Бєдняков прокоментуав скандал з продюсером Юрієм Бардашем. Останній нещодавно похизувався своїм російським паспортом та новим ім'ям.

Свої думки з цього приводу Бєдняков висловив у дописі в Instagram.

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Андрій Бєдняков пригадав, що говорили про Бардаша багато років тому

Ведучий Андрій Бєдняков пригадав, що багато років тому ще в Алчевську, чув чимало негативних відгуків про продюсера. Бардаш народився в Алчевску, який окупований Росією від 2014 року. Скандал навколо продюсера розгорівся після того, як він отримав нове ім'я та російське громадянство. Тепер його звати Георгій.

 

Шоумен Андрій Бєдняков прокоментував російське громадянство скандального продюсера. Фото: instagram.com/biedniakov/
Шоумен Андрій Бєдняков прокоментував російське громадянство скандального продюсера. Фото: instagram.com/biedniakov/

"Бардаш, який ти уєб*н. Ще в Алчевську, х*р знає коли, мені казали, що ти — шмаркля. А ти дійсно шмаркля", — обурився шоумен.

Юрій Бардаш раніше підтримував Росію у війні з Україною, втік до країни-агресорки.

У липні 2022 року він поїхав до Москви. У вересні цього ж року казав, що Європа зникне, Росія "звільнить" Україну, а він отримає російський паспорт.

Нагадаємо, зрадниця Anna Asti виїхала з Росії.

Раніше Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами.

Юрій Бардаш
Андрій Бєдняков
українські зірки
Росія

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