Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Шоумен Андрій Бєдняков прокоментуав скандал з продюсером Юрієм Бардашем. Останній нещодавно похизувався своїм російським паспортом та новим ім'ям.

Свої думки з цього приводу Бєдняков висловив у дописі в Instagram.

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Ведучий Андрій Бєдняков пригадав, що багато років тому ще в Алчевську, чув чимало негативних відгуків про продюсера. Бардаш народився в Алчевску, який окупований Росією від 2014 року. Скандал навколо продюсера розгорівся після того, як він отримав нове ім'я та російське громадянство. Тепер його звати Георгій.

Шоумен Андрій Бєдняков прокоментував російське громадянство скандального продюсера. Фото: instagram.com/biedniakov/

"Бардаш, який ти уєб*н. Ще в Алчевську, х*р знає коли, мені казали, що ти — шмаркля. А ти дійсно шмаркля", — обурився шоумен.

Юрій Бардаш раніше підтримував Росію у війні з Україною, втік до країни-агресорки.

У липні 2022 року він поїхав до Москви. У вересні цього ж року казав, що Європа зникне, Росія "звільнить" Україну, а він отримає російський паспорт.

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