Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша
Шоумен Андрій Бєдняков прокоментуав скандал з продюсером Юрієм Бардашем. Останній нещодавно похизувався своїм російським паспортом та новим ім'ям.
Свої думки з цього приводу Бєдняков висловив у дописі в Instagram.
Андрій Бєдняков пригадав, що говорили про Бардаша багато років тому
Ведучий Андрій Бєдняков пригадав, що багато років тому ще в Алчевську, чув чимало негативних відгуків про продюсера. Бардаш народився в Алчевску, який окупований Росією від 2014 року. Скандал навколо продюсера розгорівся після того, як він отримав нове ім'я та російське громадянство. Тепер його звати Георгій.
"Бардаш, який ти уєб*н. Ще в Алчевську, х*р знає коли, мені казали, що ти — шмаркля. А ти дійсно шмаркля", — обурився шоумен.
Юрій Бардаш раніше підтримував Росію у війні з Україною, втік до країни-агресорки.
У липні 2022 року він поїхав до Москви. У вересні цього ж року казав, що Європа зникне, Росія "звільнить" Україну, а він отримає російський паспорт.
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