Андрей Бедняков смешно потролил Власть Яму в Майами

Андрей Бедняков смешно потролил Влада Яму в Майами
Шоумен Андрей Бедняков архивным фото вспомнил о танцовщике Владе Яме. Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину хореограф с женой и сыном уехали в США, и с тех пор ни разу домой не приезжали.
Андрей Бедняков выложил снимок, которым тролит танцовщика в своем Instagram.
Шоумен вспомнил давнее путешествие
Бедняков поделился фотографией, на которой в белой рубашке с бабочкой стоит на террасе гостиничного номера, с которого открывается вид на Майами.
"Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой", — прокомментировал фото шоумен, намекая на пребывание хореографа в Майами.
Яму часто критикуют за то, что он уехал за границу во время полномасштабного вторжения. В прошлом году подписчики спросили у танцовщика, бывает ли ему стыдно за решение уехать из страны во время войны.
Влад Яма ответил на вопросы и добавил хештег со словом "регулярно".
Жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая сейчас с детьми проживает в США. Актриса родила младшего ребенка в прошлом году в Америке.
Напомним, супруга Беднякова рассказала о стоимости родов в США.
Ранее Бедняков жестко прокомментировал российский паспорт Бардаша.
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