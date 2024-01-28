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Андрей Бедняков смешно потролил Влада Яму в Майами

28 января 2024 11:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андрей Бедняков смешно потролил Власть Яму в Майами
Ведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Шоумен Андрей Бедняков архивным фото вспомнил о танцовщике Владе Яме. Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину хореограф с женой и сыном уехали в США, и с тех пор ни разу домой не приезжали.

Андрей Бедняков выложил снимок, которым тролит танцовщика в своем Instagram.

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Бедняков поделился фотографией, на которой в белой рубашке с бабочкой стоит на террасе гостиничного номера, с которого открывается вид на Майами.

 

Ведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
Ведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

"Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой", — прокомментировал фото шоумен, намекая на пребывание хореографа в Майами.

Яму часто критикуют за то, что он уехал за границу во время полномасштабного вторжения. В прошлом году подписчики спросили у танцовщика, бывает ли ему стыдно за решение уехать из страны во время войны.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Влад Яма ответил на вопросы и добавил хештег со словом "регулярно".

Жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая сейчас с детьми проживает в США. Актриса родила младшего ребенка в прошлом году в Америке.

Напомним, супруга Беднякова рассказала о стоимости родов в США.

Ранее Бедняков жестко прокомментировал российский паспорт Бардаша.

война
Влад Яма
Андрей Бедняков
украинские звезды

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