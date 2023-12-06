Андрогинная "Диана" и элегантная "Кейт": звезды "Короны" представили последний сезон сериала

Актрисы Элизабет Дебики и Эмма Коррин. Фото: Reuters

В Лондоне прошел премьерный показ финального сезона сериала "Корона". Актеры, сыгравшие главные роли в проекте, позировали на красной дорожке перед фотографами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мэг Беллами, 21-летняя актриса, сыграющая роль Кейт Миддлтон в сериале Netflix, поразила стильным образом в The Royal Festival Hall. Мэг выглядела очаровательно в трикотажном платье Valentino кремового цвета, которое она дополнила набором элегантных серебряных украшений.

Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри. Фото: Reuters

Актриса, сыгравшая Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Reuters

Говоря Vogue о своей одежде на красной дорожке, Мэг сказала: "Мои отношения с модой развивались быстро за последние 12 месяцев, но больше с точки зрения доступа. Вы должны помнить, что до всего этому я носила школьную форму и могла позволить себе только популярные бренды, такие как Primark!".

Ранее она подробно рассказала, как работала в Legoland, когда получила роль герцогини Кембриджской, несмотря на то, что не имела актерского опыта.

Мэг позировала на красной дорожке вместе со своим коллегой по фильму Эдом Маквеем, сыгравшим роль молодого принца Уильяма. На экране воспроизведен их роман с Кейт в университете Сент-Эндрюс.

Актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцесса Диану. Фото: Reuters

Актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцесса Диану. Фото: Reuters

Актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в юные годы. Фото: Reuters

Актриса Эмма Корринг, сыгравшая юную Дану, в реальной жизни называет себя "они". На красной дорожке премьеры продемонстрировала свое чувство стиля в белом блейзере-смокинге, который сочитала с прозрачной юбкой. Актриса выбрала бренд Miu Miu. Это аллюзия на образ принцессы Дианы, которая в 1985 году появилась в белом костюме с галстуком-бабочкой, хотя такие андрогинные наряды не были присущи представительницам королевской семьи.

Также на дорожке была замечена Элизабет Дебики, сыгравшая Диану в последние годы ее жизни.

Напомним, Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете.

Ранее Кейт Миддлтон подчеркнула тонкую талию роскошным платьем.