Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андрогенная "Диана" и элегантная "Кейт" — звезды "Короны" представили последний сезон сериала arrow

Андрогенная "Диана" и элегантная "Кейт" — звезды "Короны" представили последний сезон сериала

6 декабря 2023 13:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андрогинная "Диана" и элегантная "Кейт": звезды "Короны" представили последний сезон сериала
Актрисы Элизабет Дебики и Эмма Коррин. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В Лондоне прошел премьерный показ финального сезона сериала "Корона". Актеры, сыгравшие главные роли в проекте, позировали на красной дорожке перед фотографами.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Актриса, сыгравшая Кейт Миддлтон, выбрала дизайнерское платье от Valentino

Мэг Беллами, 21-летняя актриса, сыграющая роль Кейт Миддлтон в сериале Netflix, поразила стильным образом в The Royal Festival Hall. Мэг выглядела очаровательно в трикотажном платье Valentino кремового цвета, которое она дополнила набором элегантных серебряных украшений.

 

Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма и принца Гарри. Фото: Reuters
Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри. Фото: Reuters

 

Актриса, сыгравшая Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Актриса, сыгравшая Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Reuters
Актеры, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Reuters

Говоря Vogue о своей одежде на красной дорожке, Мэг сказала: "Мои отношения с модой развивались быстро за последние 12 месяцев, но больше с точки зрения доступа. Вы должны помнить, что до всего этому я носила школьную форму и могла позволить себе только популярные бренды, такие как Primark!".

Ранее она подробно рассказала, как работала в Legoland, когда получила роль герцогини Кембриджской, несмотря на то, что не имела актерского опыта.

Мэг позировала на красной дорожке вместе со своим коллегой по фильму Эдом Маквеем, сыгравшим роль молодого принца Уильяма. На экране воспроизведен их роман с Кейт в университете Сент-Эндрюс.

 

Актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцесса Диану. Фото: Reuters
Актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцесса Диану. Фото: Reuters

 

Актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцесса Диану. Фото: Reuters
Актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцесса Диану. Фото: Reuters

 

Актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в юные годы. Фото: Reuters
Актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в юные годы. Фото: Reuters

Актриса Эмма Корринг, сыгравшая юную Дану, в реальной жизни называет себя "они". На красной дорожке премьеры продемонстрировала свое чувство стиля в белом блейзере-смокинге, который сочитала с прозрачной юбкой. Актриса выбрала бренд Miu Miu. Это аллюзия на образ принцессы Дианы, которая в 1985 году появилась в белом костюме с галстуком-бабочкой, хотя такие андрогинные наряды не были присущи представительницам королевской семьи.

Также на дорожке была замечена Элизабет Дебики, сыгравшая Диану в последние годы ее жизни.

Напомним, Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете.

Ранее Кейт Миддлтон подчеркнула тонкую талию роскошным платьем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме