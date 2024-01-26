Анджеліна Джолі на прогулянці з дорослим сином вразила новим кольором волосся

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_/

Анджеліна Джолі дебютувала в новому образі. Зірку помітили під час походу на вечерю з її 20-річним сином Паксом у Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Анджеліна Джолі продемонструвала нову зачіску

Акторка вразила золотистим волоссям медового відтінку, але залишила коріння темним. Того вечора вона одягла великий светр поверх довгої білої сукні. Доповнила образ чорним шкіряним гаманцем та підборами. Пакс обрав реглан, чорну шапку та штани в тон.

Акторка Анджеліна Джолі із сином Паксом. Фото: BackGrid

Акторка Анджеліна Джолі із сином Паксом. Фото: TheImageDirect.com

У 2007 році акторка усиновила Пакса з притулку в Хошиміні, В'єтнам. Йому було лише три роки. Її тодішній партнер Бред Пітт офіційно усиновив його наступного року.

Коли Пітт і Джолі розлучилися в 2016 році, лише через два роки після одруження на приватній церемонії у Франції, діти залишилися з матір’ю. У 2020 році Пакс розкритикував Пітта у пості в Instagram на День батька.

"Ти перетворив життя своїх найближчих на постійне пекло", — написав Пакс.

Акторка Анджеліна Джолі із сином Паксом. Фото: TheImageDirect.com

У своїй публікації Пакс назвав свого прийомного батька "придурком світового класу", додавши: "Ти знову і знову доводив, що ти жахлива і підла людина. Ти не поважаєш і не співчуваєш своїм чотирьом молодшим дітям, які тремтять від страху у твоїй присутності. Ти ніколи не зрозумієш, якої шкоди завдав моїй родині".

Хоча Пакс був третьою дитиною — після брата Меддокса і сестри Захари, — усиновленої Джолі, він на рік старший за Захару. Четверо молодших дітей, яких, за його словами, змусив тремтіти Пітт, це Захара, якій зараз 18 років, і троє біологічних дітей пари — Шайло, 17 років, і 15-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Скандальне розлучення Джолі та Пітта

Джолі та Пітт познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" у 2005 році, коли він ще був одружений з Дженніфер Еністон. Тоді вони наполягали, що зради не було, але після того, як з’явилося фото, на якому вони зображені на пляжі в Кенії з Меддоксом, Еністон подала на розлучення.

Але їхній казковий роман розпався в 2016 році, і пара, колись відома як "Бранджеліна", з відтоді не може помиритися. Їхнє розлучення було завершено в 2019 році.

Але незабаром після цього стало відомо, що суддя, відповідальний за справу, мав тісні ділові стосунки з адвокатами Пітта. Внаслідок чого було дискваліфіковано справу, а опіку повернули Джолі, а Пітту дозволили лише "відвідування".

Пітт також був підозрюваним у розслідуванні ФБР і Департаменту в справах дітей і сім'ї Лос-Анджелеса щодо звинувачень у жорстокому поводженні з дітьми після ймовірної сварки з Меддоксом у приватному літаку за п'ять днів до того, як Джолі подала на розлучення. За інформацією джерел, Меддокс заступився за Джолі під час бійки між його батьками.

Пізніше джерело розповіло People, що Пітт був п'яний у той час.

"Між батьками та дитиною виникла сварка, яка не була врегульована належним чином і загострилася більше, ніж слід було", — розповів інсайдер.

Джолі розповіла, що Пітт поводився в літаку "як монстр". Пізніше з Пітта були зняти усі звинувачення.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знялася в стильній фотосесії та розповіла, чим її підкорюють біженці.

Раніше елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.