Анджелина Джоли на прогулке со взрослым сыном поразила новым цветом волосы

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_/

Анджелина Джоли дебютировала в новом образе. Звезду заметили во время похода на ужин с ее 20-летним сыном Паксом в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса поразила золотистыми волосами медового оттенка, но ставила свои корни темными. В тот вечер она надела объемный свитер поверх длинного белого платья. Дополнила образ черным кожаным кошельком и каблуками. Пакс выбрал реглан, черную шапку и брюки в тон.

Актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом. Фото: BackGrid

Актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом. Фото: TheImageDirect.com

В 2007 году актриса усыновила Пакса из приюта в Хошимине, Вьетнам. Ему было всего три года. Ее тогдашний партнер Брэд Питт официально усыновил его в следующем году.

Когда Питт и Джоли развелись в 2016 году, лишь через два года после женитьбы на частной церемонии во Франции, дети остались с матерью. В 2020 году Пакс раскритиковал Питта в посте в Instagram на День отца.

"Ты превратил жизнь своих ближних в постоянный ад", — написал Пакс.

Актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом. Фото: TheImageDirect.com

В своей публикации Пакс назвал своего приемного отца "придурком мирового класса", добавив: "Ты снова и снова доказывал, что ты ужасный и подлый человек. Ты не уважаешь и не сочувствуешь своим четырем младшим детям, трепещущим от страха в твоем присутствии. Ты никогда не осознаешь, какой вред нанес моей семье".

Хотя Пакс был третьим ребенком — после брата Мэддокса и сестры Захары, — усыновленным Джоли, он на год старше Захары. Четверо младших детей, которых, по его словам, заставил дрожать Питт, это Захара, которой сейчас 18 лет, и трое биологических детей пары — Шайло, 17 лет, и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Скандальный развод Джоли и Питта

Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, когда он еще был женат на Дженнифер Энистон. В то время они настаивали, что измены не было, но после того, как появилось фото, на котором они запечатлены на пляже в Кении с Мэддоксом, Энистон подала на развод.

Но их сказочный роман распался в 2016 году, и пара, когда-то известная как "Бранджелина", с тех пор не может помириться. Их развод был завершен в 2019 году.

Но вскоре после этого стало известно, что у судьи, ответственного за дело, были тесные деловые отношения с адвокатами Питта. В результате он был дисквалифицирован, а опеку вернули Джоли, а Питту разрешили только "посещение".

Питт также был подозреваемым в расследовании ФБР и Департаментом по делам детей и семьи Лос-Анджелеса по поводу обвинений в жестоком обращении с детьми после вероятной ссоры с Мэддоксом в частном самолете за пять дней до того, как Джоли подала на развод. По информации источников, Мэддокс вступился за Джоли во время потасовки между его родителями.

Позже источник рассказал People, что Питт был пьян в то время.

"Между родителями и ребенком возникла ссора, которая не была урегулирована должным образом и обострилась больше, чем следовало", — рассказал инсайдер.

Джоли рассказала, что Питт вел себя в самолете "как монстр". Позже с Питта были сняты все обвинения.

Напомним, Анджелина Джоли снялась в стильной фотосессии и рассказала, чем ее покоряют беженцы.

Ранее элитные апартаменты, которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, были выставлены на продажу.