Анджеліна Джолі знялась у стильній фотосесії та розповіла, та чим її підкорюють біженці

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Акторка Анджеліна Джолі в новому інтерв'ю WSJ розповіла про наслідки розлучення з Бредом Піттом. За словами актриси, її життя дуже змінилося.

Про це пише Daily Mail.

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Вона зізналася, що їй дуже хотілося б жити у Камбоджі. Анджеліна додала, що, якби сьогодні їй знову довелося вибирати сферу діяльності, то акторську кар'єру вона не вибрала б: актрисі не подобається, що їй доводиться постійно ділитися особистими подробицями свого життя.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

"Частина того, що сталося після розлучення: я втратила можливість жити і подорожувати так само вільно. Я переїду, як тільки зможу. Коли я тільки починала, я не очікувала, що буду такою публічною і мені доведеться стільки ділитися", — розповіла знаменитість і натякнула, що думає залишити акторську кар'єру.

Джолі зізналася, що зараз у неї майже немає жодного "соціального життя": у неї мало друзів, і спілкується вона насамперед зі своїми дітьми. Крім того, серед її близьких знайомих є кілька біженців.

"Люди, що пройшли через труднощі, набагато чесніші і товариські, і мені спокійніше з ними. Чому мені подобається проводити час з людьми, які вижили? Вони зі стільки зіткнулися в житті, що це допомагає знайти не тільки силу, а й людяність", — зізнається зірка.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Джолі зазначила, що зараз працює над відкриттям свого магазину в Нью-Йорку, і зізналася, що збирається дати роботу біженцям, навіть якщо це буде збитковим.

"Я втрачу гроші, можливо. Якщо я зможу зрештою реалізувати на практиці деякі речі, які, на мою думку, будуть покращеннями, і просто вийти на окупність, це буде величезна перемога", — говорить Джолі.

Джолі також згадала скандальне розлучення з Бредом Піттом, розгляди якого тривали сім років. За її словами, за цей час вона знялася лише у п'яти фільмах.

"Нам просто потрібно було зцілитись від усього цього", — переконана зірка.

З Бредом Піттом Джолі познайомилася у 2005 році, і незабаром вони почали зустрічатися. 2014 року вони одружилися, але 2016 року актриса подала на розлучення після серйозної сварки на борту приватного літака. Після цього Джолі звинуватила його в рукоприкладстві щодо неї та дітей.

Нагадаємо, елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.

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