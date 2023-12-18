Зіркові дружини та яскраві ролі: красунчик Бред Пітт святкує 60-річчя

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актору Бреду Пітту сьогодні виповнюється 60 років. Зірка Голлівуду здобув популярність десятками яскравих ролей та гучними романами з зірковими акторками.

Про це пише Daily Mail.

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У своєму віці актор виглядає набагато краще за своїх знаменитих однолітків. Це може бути пов’язано з тим, що він кинув пити і, дотримувався веганської дієти протягом останніх шести років. А ще в його житті з’явилася нова жінка, якій лише 32 роки.

Актор Бред Пітт. Фото: Alamy Stock Photo

Один з блогерів пригадує, як зустрів зірку одного разу на знімальному майданчику, коли йому було за 30 і він зустрічався з Гвінет Пелтроу. На відміну від багатьох кінозірок, які в реальному житті виявляються крихітними, Пітт у житті виглядає майже так само, як і на екрані. Він високий, і на відміну від багатьох акторів, які почуваються некомфортно, коли не в ролі якогось персонажа, Пітт виглядав розслабленим.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Можливо, однією з причин того, що Пітт виглядає так добре, є те, що він більше не одружений. Його перший шлюб із Дженніфер Еністон розпався, коли Пітт закохався у свою колегу по фільму Анджеліну Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". У них було троє біологічних дітей і ще двох усиновили (Джолі усиновила одну дитину до їхніх стосунків, яку пізніше усиновив Бред). Їхній шлюб, як відомо, закінчився погано.

Актор Бред Пітт з Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Нова обраниця Пітта Інес де Рамон, окрім того, що вона на 29 років молодша, є дизайнером ювелірних виробів.

Світ любить так кінозірок, як Бранджеліна, але подвійна доза уваги є величезною напругою для стосунків. Коли Джолі та Пітт познайомилися, вони були рівні. Пітт виконав одну зі своїх найкращих ролей після їхнього розриву та отримав премію "Оскар" за свою роль каскадера у картині "Одного разу в Голлівуді". Останнім блокбастером Джолі став приквел Disney до "Сплячої красуні" "Малефісента" у 2014 році.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Нагадаємо, Бред Пітт відреагував на те, що син назвав його засранцем.

Раніше син Джолі і Пітта жорстко "пройшовся" по батьку.