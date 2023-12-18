Зіркові дружини та яскраві ролі: красунчик Бред Пітт святкує 60-річчя
Актору Бреду Пітту сьогодні виповнюється 60 років. Зірка Голлівуду здобув популярність десятками яскравих ролей та гучними романами з зірковими акторками.
Про це пише Daily Mail.
Пітт встиг розлучитися, отримати Оскар та зустріти молоду обраницю
У своєму віці актор виглядає набагато краще за своїх знаменитих однолітків. Це може бути пов’язано з тим, що він кинув пити і, дотримувався веганської дієти протягом останніх шести років. А ще в його житті з’явилася нова жінка, якій лише 32 роки.
Один з блогерів пригадує, як зустрів зірку одного разу на знімальному майданчику, коли йому було за 30 і він зустрічався з Гвінет Пелтроу. На відміну від багатьох кінозірок, які в реальному житті виявляються крихітними, Пітт у житті виглядає майже так само, як і на екрані. Він високий, і на відміну від багатьох акторів, які почуваються некомфортно, коли не в ролі якогось персонажа, Пітт виглядав розслабленим.
Можливо, однією з причин того, що Пітт виглядає так добре, є те, що він більше не одружений. Його перший шлюб із Дженніфер Еністон розпався, коли Пітт закохався у свою колегу по фільму Анджеліну Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". У них було троє біологічних дітей і ще двох усиновили (Джолі усиновила одну дитину до їхніх стосунків, яку пізніше усиновив Бред). Їхній шлюб, як відомо, закінчився погано.
Нова обраниця Пітта Інес де Рамон, окрім того, що вона на 29 років молодша, є дизайнером ювелірних виробів.
Світ любить так кінозірок, як Бранджеліна, але подвійна доза уваги є величезною напругою для стосунків. Коли Джолі та Пітт познайомилися, вони були рівні. Пітт виконав одну зі своїх найкращих ролей після їхнього розриву та отримав премію "Оскар" за свою роль каскадера у картині "Одного разу в Голлівуді". Останнім блокбастером Джолі став приквел Disney до "Сплячої красуні" "Малефісента" у 2014 році.
Нагадаємо, Бред Пітт відреагував на те, що син назвав його засранцем.
Раніше син Джолі і Пітта жорстко "пройшовся" по батьку.
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