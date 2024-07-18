Став частіше митися — друзі Бреда Пітта поділилися подробицями його стосунків із молодою дизанеркою

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Нова подруга Бреда Пітта Інес де Рамон привчила його частіше митись, стверджують інсайдери. Один із головних голлівудських красень раніше не особливо стежив за особистою гігієною, і його колеги скаржилися на неприємний запах від нього.

Про це пише In Touch Weekly.

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Відколи Пітта почався роман з Інес, від нього стало пахнути набагато краще, відзначають джерела, близькі до 60-річного актора.

"Він дійсно змінився заради Інес. Бред раніше був досить апатичний у тому, що стосується прийняття душу та миття голови. Коли він приймав душ, користувався тільки милом і водою. Він також відмовлявся користуватися дезодорантом або одеколоном", — стверджує джерело.

Інес де Рамон — перша дівчина, з якою в актора серйозні стосунки з часів розлучення з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Нещодавно Пітт вперше офіційно вийшов у світ разом з Інес. Пара відвідала фінал Гран-прі Великобританії, який проходить на трасі "Сільверстоун" у Нортгемптонширі.

Бред Пітт та Інес де Рамон, яка раніше була заміжня за зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Веслі, почали зустрічатися наприкінці 2022 року. Нещодавно пара з'їхалася, і, за словами інсайдерів, їхні стосунки вийшли на новий рівень. Інсайдери також запевняють, що Пітт готовий завести дітей разом з Інес і вважає, що вона стане чудовою матір'ю.

Раніше прийомний син Пакс у соцмережах назвав Бреда Пітта "засранцем світового класу" та звинуватив його в тому, що він тримає дітей у страху. Старша приймальна дочка Захара в коледжі представилася як Захара Марлі Джолі, а Шайло незабаром після повноліття подала документи, щоб офіційно відмовитися від батьківського прізвища. Заради того, щоб відновити стосунки з дітьми, Пітт, за чутками, навіть готовий помиритися з Анджеліною Джолі.

Друзі Бреда Пітта розповіли про його стосунки зі значно молодщою за нього подругою.