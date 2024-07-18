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Анджелина Джоли попросила Брэда Питта пойти на мировую

18 июля 2024 06:24
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджелина Джоли попросила Брэда Питта пойти на мировую
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли хочет, чтобы бывший супруг Брэд Питт отказался от иска против нее из-за разделения винодельни Chateau Miraval. 49-летняя актриса хочет, чтобы он "прекратил войну" после того, как он подал на нее в суд за продажу ее половины винодельни в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина Джоли хочет остановить судебные разбирательства с Брэдом Питтом. Она обратилась к бывшему супругу, чтобы он отозвал свои иски. Питт требует от Джоли предоставить ему целую стопку документов, связанных с шато, которым они когда-то владели вместе. Также он обвинил Анджелину в том, что она пытается под давлением получить показания по поводу инцидента в самолете. Тогда Питт избил ее на глазах у детей, что и послужило толчком к разводу.

 

 

"Анджелина снова просит мистера Питта прекратить борьбу и наконец поставить их семью на четкий путь к исцелению. Если мистер Питт не отзовет свой иск, у Анджелины нет другого выбора, кроме как предоставить сведения о том, что он говорит неправду", — заявил юрист актрисы Пол Мерфи.

Супруги развелись и урегулировали вопросы опеки над детьми. Камнем преткновения остался замок и винодельня, которую знаменитости приобрели еще до брака. Джоли была владелицей половины шато и три года назад продала свою часть.

Питт возмутился. По его словам, существовала устная договоренность, согласно которой Анджелина не могла продать свою половину шато, не посоветовавшись с ним. Актриса не позволила ему выкупить эту часть. Сторона Джоли утверждает, что Питт требовал от актрисы подписать соглашение о неразглашении, которое дало бы ей рассказать миру о том, как он с ней обращался.

Напомним, мы писали, как новая любовь изменила Брэда Питта. А раньше мы писали о подробностях романа Брэда Питта с дизайнером, которая значительно младшего его.

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