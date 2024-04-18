Анджелина Джоли шокировала новые обвинения в адрес Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта истек восемь лет назад, а судебные разбирательства все еще продолжаются. В распоряжение СМИ попали новые судебные документы, в которых сторона Джоли утверждает, что бывший супруг пытается "финансово истощить" ее.

Об этом пишет Daily Mail.

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Журналисты провели собственное расследование, чтобы выяснить обоснованность таких обвинений, и пришли к выводу, что через годы после развода голливудская актриса не только не обеднела, но и наоборот обогатилась — на 100 млн долларов.

В эту сумму, по данным издания, входят кредиты, алименты, подарки и миллионы от продажи принадлежащей ей 50-процентной доли винодельни — из-за этой продажи бывшие супруги сейчас и судятся, поскольку Питт настаивает, что Джоли не имела права без его разрешения продавать свою часть некогда совместного бизнеса. Свою долю Джоли продала российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

Большинство из этих 100 млн на счет Джоли перешли со счета Питта: например, к 2018 году, по данным журналистов, актер потратил на алименты более 1,3 млн долларов, оплачивая психотерапию для их детей и сотни тысяч других счетов. Согласно источникам, Питт систематически оплачивал эти расходы за последние семь лет. За это время он потратил на алименты около 10 млн долларов.

Но больше всего Джоли выиграла от продажи своей доли в винодельне Miraval: когда Питт и Джоли купили имение в 2008 году, оно стоило 60 млн долларов, но теперь его цена, "благодаря усилиям и инвестициям Питта", поднялась до 164 млн долларов.

Однако в судебных документах сторона Джоли настаивает на другой версии: "Для Джоли чрезвычайно болезненно защищаться от этого иска — который является еще одним примером непрерывных усилий Питта контролировать и финансово истощать ее — особенно потому, что доказать ложь Питта о причинах провала соглашения по Miraval можно только сделав именно то, чего Джоли никогда не хотела делать: объяснить судье причину провала этого соглашения, нарушив тем самым соглашение о неразглашении, на котором настаивал Питт, чтобы скрыть свою историю физического и эмоционального насилия над Джоли и их семьей".

Однако инсайдеры, знакомые с ситуацией, придерживаются другого мнения: "Энджи говорит, что Брэд хочет финансово обескровить ее, но выглядит это так, будто это она хочет высосать из него все деньги. О Питте не скажешь, что он хочет уничтожить свою бывшую, наоборот, его действия выглядят так, будто он изо всех сил пытается поддержать Энджи и помочь ей финансово, несмотря на ее мстительность".

Инсайдеры отмечают, что, хотя Джоли и "кричит о своей бедности", у нее все же оказалось достаточно средств, чтобы купить дом на Манхэттене, когда-то принадлежавший Энди Уорхоллу и сдававшийся в аренду за 60 тысяч долларов в месяц.

Решение о новых претензиях Джоли к Питту вскоре вынесет суд, но до окончательного завершения процесса еще далеко. Однако в последние месяцы Питт уже одержал в суде несколько побед, включая ключевое судебное решение в Люксембурге, вернувшее ему контроль над виноградником Chateau Miraval в ожидании дальнейших слушаний. Еще одной важной победой стало решение судьи отклонить иск Джоли, в котором та называла претензии Питта "уморительными и злонамеренными". Сама Джоли после этого называла судью "предвзятым".

Напомним, пластический хирург прокомментировал операции Брэда Питта. А раньше мы писали, чей звездный дом принес больше денег.