Анджеліна Джолі у білосніжному сарафані вирушила на шопінг з донькою

Акторка Анеджілна Джолі з дочкою. Фото: TheImageDirect.com

Акторка Анджеліна Джолі підкреслила струнку фігуру білою сукнею під час шопінгу зі своєю 15-річною донькою Вів’єн у Нью-Йорку. 49-річна володарка "Оскара" та її дитина виглядали розслабленими, відвідуючи різноманітні магазини, у тому числі книжковий McNally Jackson.

Про це пише Daily Mail.

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Джолі доповнила вбрання сумкою та взуттям на підбора. Зірка зібрала волосся у гладку зачіску та вдягнула сонцезахисні окуляри. Її маленька донька була одягнена в просту бежеву футболку, світлі сині джинси та пару кросівок. Вів'єн, молодша донька Джолі та колишнього чоловіка Бреда Пітта, яка змінила прізвище і відмовилась від батькового.

Акторка Анеджілна Джолі з дочкою. Фото: TheImageDirect.com

Ім'я Вів'єн змінила після того, як її старша сестра Захара публічно зробила подібний вибір. У листопаді минулого року, коли її прийняли до жіночого товариства AKA в коледжі Спелмана, вона заявила: "Мене звати Захара Марлі Джолі". Пітт також зіткнувся з образою з боку свого 20-річного сина Пакса, який назвав його "придурком світового класу" та "підлою людиною".

Також минулого місяця дочка Бреда та Анджеліни, 18-річна Шайло, офіційно попросила вилучити "Пітт" зі свого прізвища в судових документах. Шайшло подала документи на своє 18-річчя і попросила, щоб її нове офіційне ім'я було Шайло Джолі. Це було зроблено після того, як стало відомо, що Пітт хоче відновити свій "розірваний" зв’язок із Шайло.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі засвітила нове татуювання А раніше ми писали, що Бред хоче дітей з молодою нареченою.