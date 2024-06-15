Друзі Бреда Пітта розповіли про його плани на поповнення у родині

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актор Бред Пітт, як стверджують джерела, "на 100% згоден" завести дітей зі своєю коханою Інес де Рамон. Пара з'їхалася у лютому цього року.

Про це пише видання Daily Mail.

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Бред Пітт "не проти" розпочати все спочатку з 34-річною Інес де Рамон і вважає, що вона стане чудовою матір'ю. Раніше Бред Пітт і Анджеліна Джолі намагалися поділити своїх шістьох дітей: трьох прийомних, Меддокса, Захару і Пакса, і трьох біологічних, Шайло, Нокса і Вів'єн. Суддя тоді став на бік Бреда Пітта і не дозволив 14-річній Шайло давати свідчення, але Анджеліна Джолі домоглася усунення цього судді, оскільки той мав ділові відносини з адвокатами Бреда Пітта, про що він замовчав.

"Не виключено, що в його житті з'являться ще діти. Інес молода, і Бред сказав, що він на 100% згоден, якщо вона захоче мати дітей. Йому подобається ідея збудувати життя із Інес. Бред вважає, що Інес буде прекрасною матір'ю. Іншими словами, їх стосунки протікають гладко і без драми", — розповідають джерела з оточення зірки.

Останнім часом у пресі активно обговорюється, що Бред Пітт засмучений через те, що у нього не складаються стосунки з дітьми: його дочка Шайло незабаром після повноліття подала документи, щоб відмовитися від його прізвища. Пакс у соцмережах називав Бреда Пітта "засранцем світового класу" і звинувачував його в тому, що він тримає дітей у страху. Захара у коледжі представилася як Захара Марлі Джолі.

Бред Пітт зустрічається із Інес де Рамон з кінця 2022 року. Інес-де-Рамон займається дизайном ювелірних прикрас. Вона три роки була одружена з зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Візлі. Пара розлучилася наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, вчитель дочки Бреда Пітта розповів, як поводиться дівчинка у реальному житті. А раніше дочка Бреда Пітта вирішила відмовитися від його прізвища.