Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Друзі Бреда Пітта розповіли про його плани на поповнення у родині arrow

Друзі Бреда Пітта розповіли про його плани на поповнення у родині

15 червня 2024 07:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзі Бреда Пітта розповіли про його плани на поповнення у родині
Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бред Пітт, як стверджують джерела, "на 100% згоден" завести дітей зі своєю коханою Інес де Рамон. Пара з'їхалася у лютому цього року.

Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також:

Бред Пітт хоче більше дітей

Бред Пітт "не проти" розпочати все спочатку з 34-річною Інес де Рамон і вважає, що вона стане чудовою матір'ю. Раніше Бред Пітт і Анджеліна Джолі намагалися поділити своїх шістьох дітей: трьох прийомних, Меддокса, Захару і Пакса, і трьох біологічних, Шайло, Нокса і Вів'єн. Суддя тоді став на бік Бреда Пітта і не дозволив 14-річній Шайло давати свідчення, але Анджеліна Джолі домоглася усунення цього судді, оскільки той мав ділові відносини з адвокатами Бреда Пітта, про що він замовчав.

 

 

"Не виключено, що в його житті з'являться ще діти. Інес молода, і Бред сказав, що він на 100% згоден, якщо вона захоче мати дітей. Йому подобається ідея збудувати життя із Інес. Бред вважає, що Інес буде прекрасною матір'ю. Іншими словами, їх стосунки протікають гладко і без драми", — розповідають джерела з оточення зірки.

Останнім часом у пресі активно обговорюється, що Бред Пітт засмучений через те, що у нього не складаються стосунки з дітьми: його дочка Шайло незабаром після повноліття подала документи, щоб відмовитися від його прізвища. Пакс у соцмережах називав Бреда Пітта "засранцем світового класу" і звинувачував його в тому, що він тримає дітей у страху. Захара у коледжі представилася як Захара Марлі Джолі.

Бред Пітт зустрічається із Інес де Рамон з кінця 2022 року. Інес-де-Рамон займається дизайном ювелірних прикрас. Вона три роки була одружена з зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Візлі. Пара розлучилася наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, вчитель дочки Бреда Пітта розповів, як поводиться дівчинка у реальному житті. А раніше дочка Бреда Пітта вирішила відмовитися від його прізвища.

зірки
Бред Пітт
закордонні зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна