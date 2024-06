Кохання та свобода — Анджеліна Джолі вразила новим татуюванням

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі продемонструвала нове маленьке татуювання з пташкою на грудях під час появи на 77-й щорічній церемонії вручення премії Tony Awards. 49-річна актриса красувалася на червоній доріжці разом зі своєю дочкою-підлітком Вів'єн.

Про це пише Daily Mail.

Нове татуювання Джолі на грудях

Бродвейська постановка Джолі, The Outsiders, перемогла у чотирьох номінаціях, включно з найкращим мюзиклом. Мюзикл The Outsiders заснований на книзі 1967 року The Outsiders, написаній С.Е. Хінтон і однойменний фільм 1983 року. Мюзикл вперше дебютував у 2023 році в Ла-Хойя, а за кілька місяців до цього відбулася його бродвейська прем’єра. Мюзикл також отримав нагороди за найкращу режисуру Дейни Теймор, найкраще звукове оформлення Коді Спенсера та найкраще світлове оформлення Браяна Макдевітта та Хани С. Кім.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторка на червоній доріжці привернула увагу новим татуюванням у вигляді птаха, схожого на горобця, з трохи розкритими крилами. Горобці можуть мати особливе значення і, як відомо, символізують свободу, любов, а також вірність.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

За кілька місяців до цього, у квітні, під час прем’єри фільму "Аутсайдери" у Нью-Йорку актриса показала нове татуювання на лівому передпліччі зі словами "Stay Gold" з мюзикла.

А минулого року в серпні вона зробила татуювання на своїх середніх пальцях.

"Досі не можу повірити, що я справді тримав її руку і зробив їй татуювання. Вгадайте, що у неї на долоні?", — написав тоді татумайстер. Користувачі соцмереж намагалися з’ясувати, що це може бути за татуювання. Однак невдовзі татумайстер звернувся до шанувальників, заявивши, що "Це не пов’язано з Бредом Піттом". Пізніше він також вибачився перед зіркою за будь-який стрес, викликаний спекуляціями шанувальників.

"Перш за все, мені шкода за всі погані припущення і я щиро прошу вибачення перед Анджеліною Джолі за стрес, який міг завдати її. Це татуювання представляє два кинджали та нічого не пов’язаного з релігією чи хрестом", — написав майстер.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Деякі інші татуювання Джолі включають зображення бенгальського тигра, хрест, кхмерське письмо, а також географічні координати місця народження її дітей. Під час минулого інтерв’ю Marie Claire UK у 2020 році Анджеліна розповіла про свій набір татуювань.

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Зокрема, Джолі взяла на себе роль продюсера бродвейського мюзиклу The Outsiders, офіційна прем’єра якого відбулася на початку квітня цього року. Вів'єн також мала шанс бути асистентом продюсера в проекті, який отримав схвалення критиків.

Діти Джолі та Пітта відмовляються від прізвища батька. Старша сестра Вів'єн, Захара, також публічно вирішила не використовувати прізвище Пітта, вказуючи своє повне ім'я, коли її приймали до жіночого товариства AKA в Spelman College.

Також минулого місяця дочка Бреда та Анджеліни, 18-річна Шайло, офіційно відмовила зіркового батька. Вона подала документи на своє 18-річчя, і попросила, щоб її нове офіційне ім'я було Шайло Джолі. Це було зроблено після того, як стало відомо, що Пітт хоче відновити свій "розірваний" зв’язок із Шайло.

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Пізніше джерело розповіло People, що Бред "знає та засмучений" тим, що донька Шайло подала заяву на відмову від його прізвища, і це ще одна ознака того, що він "втратив своїх дітей".

Бред і Анджеліна мають біологічних дітей Шайло, а також близнюків Нокса і Вів'єн, і трьох усиновлених дітей: Меддокса, Пакса, а також Захару.

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Пара почала зустрічатися після того, як Пітт і його тодішня дружина Дженніфер Еністон оголосили про розлучення в 2005 році.

Пізніше вони одружилися в 2014 році. Але зірка картини "Малефісента" подала на розлучення в 2016 році після всього двох років шлюбу. Однак з того часу обидва були втягнуті в постійну шлюборозлучну битву за майно та опіку. Головною проблемою є сварка на борту приватного літака у 2016 році. У звіті ФБР про інцидент, який був опублікований у 2022 році, Джолі звинуватила Пітта у фізичному насильстві під час польоту до Каліфорнії.

Вона стверджувала, що він був у стані алкогольного сп'яніння і що він схопив її за голову і трусив, а потім штовхнув її вниз. Джолі розповіла ФБР, що Пітт сказав дітям, що вона "зруйнувала цю сім’ю", і чотири рази вдарив кулаком об стелю літака. Вона стверджувала, що Бред облив її пивом. Пізніше джерело, близьке до Пітта, стверджувало, що він не бив нікого з дітей, хоча вони визнали, що він пив.

