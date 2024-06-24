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Анджелина Джоли в белоснежном сарафане отправилась на шопинг с дочерью

24 июня 2024 08:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Анджелина Джоли в белоснежном сарафане отправилась на шоппинг с дочерью
Актриса Анеджилна Джоли с дочерью. Фото: TheImageDirect.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Анджелина Джоли подчеркнула стройную фигуру белым платьем во время шопинга со своей 15-летней дочерью Вивьен в Нью-Йорке. 49-летняя обладательница "Оскара" и ее ребенок выглядели расслабленными, посещая различные магазины, в том числе книжный McNally Jackson.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джоли дополнила наряд сумкой и обувью на каблуке. Звезда собрала волосы в гладкую прическу и надела солнцезащитные очки. Ее взрослая дочь была одета в простую бежевую футболку, светлые синие джинсы и пару кроссовок. Вивьен, младшая дочь Джоли и бывшего супруга Брэда Питта, которая сменила фамилию и отказалась от отца.

 

Актриса Анеджилна Джоли с дочерью
Актриса Анеджилна Джоли с дочерью. Фото: TheImageDirect.com

 

Фамилию Вивьен сменила после того, как ее старшая сестра Захара публично сделала подобный выбор. В ноябре прошлого года, когда ее приняли в женское общество AKA в колледже Спелмана, она заявила: "Меня зовут Захара Марли Джоли". Питт также столкнулся с обвинением со стороны своего 20-летнего сына Пакса, который назвал его "придурком мирового класса" и "подлым человеком".

Также в прошлом месяце дочь Брэда и Анджелины, 18-летняя Шайло, официально попросила убрать "Питт" со своей фамилии в судебных документах. Девочка подала документы на свое 18-летие и попросила, чтобы ее новое официальное имя было Шайло Джоли. Это было сделано после того, как стало известно, что Питт хочет восстановить свою "разорванную" связь с Шайло.

Напомним, Анджелина Джоли засветила новую татуировку А раньше мы писали, что Брэд хочет детей с молодой невестой.

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