Анджеліна Джолі у розкішній сукні з дочкою здійняла фурор на червоній доріжці Tony Awards

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Вів'єн Джолі-Пітт сяяла в ефектному костюмі, приєднавшись до своєї матері під час 77-ї щорічної церемонії вручення Tony Awards і в Нью-Йорку. 15-річна дочка акторів обрала стильне вбрання для виходу на червону доріжку.

Про це пише Daily Mail.

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Вів’єн посміхалася, стоячи поруч зі своєю матір’ю на червоній доріжці. Акторка вийшла в елегантній оксамитовій сукні бірюзового кольору з приталеним ліфом у стилі корсета та пишною спідницею, яка спускалася до землі. Зверху вона вдягнула відповідну шаль, що додавало драматичного образу. Анджеліна доповнила своє вбранння витонченими золотими сережками, а також масивними браслетами на правому зап’ясті та каблучками на кожній руці.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Джолі з дочкою позувала для короткої спільної фотосесії після прибуття в Лінкольн-центр, де відбулася церемонія.

На премії Tony Awards Джолі та Вів'єн представили бродвейську музичну виставу "Ізгої", засновану на однойменній книзі Сьюзан Елоїз Хінтон, яка була написана в 1967 році. Анджеліна спродюсувала цю постановку, а Вів'єн, котра давно цікавиться театром, працювала на волонтерських засадах її асистенткою. У результаті вистава виявилася дуже успішною, вона номінована на Tony Awards відразу в 12 номінаціях, включаючи "найкращий новий мюзикл". Саме завдяки цьому мюзиклу стало відомо, що Вів'єн відмовилася від прізвища свого батька Бреда Пітта. На афіші "Ізгоїв" вона представлена ​​просто як Вів'єн Джолі.

Раніше інша дочка Джолі та Пітта, Шайло, подала документи, щоб відмовитися від прізвища батька, а до неї їхня прийомна дочка Захара представилася на заході у коледжі Захара Марлі Джолі. Прийомні сини зіркової пари Пакс та Меддокс вже давно не спілкуються з Піттом. У квітні цього року Джолі звинуватила колишнього чоловіка в тому, що він застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.

Нагадаємо, Бред Пітт готовий завести ще дітей із новою дівчиною. А раніше ще одна дочка Бреда Пітта відмовилася від його прізвища.