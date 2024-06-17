Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Анджеліна Джолі у розкішній сукні з дочкою здійняла фурор на червоній доріжці Tony Awards arrow

Анджеліна Джолі у розкішній сукні з дочкою здійняла фурор на червоній доріжці Tony Awards

17 червня 2024 06:43
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Анджеліна Джолі у розкішній сукні з дочкою здійняла фурор на червоній доріжці Tony Awards
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Вів'єн Джолі-Пітт сяяла в ефектному костюмі, приєднавшись до своєї матері під час 77-ї щорічної церемонії вручення Tony Awards і в Нью-Йорку. 15-річна дочка акторів обрала стильне вбрання для виходу на червону доріжку.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Сімейний вихід Анджеліни Джолі

Вів’єн посміхалася, стоячи поруч зі своєю матір’ю на червоній доріжці. Акторка вийшла в елегантній оксамитовій сукні бірюзового кольору з приталеним ліфом у стилі корсета та пишною спідницею, яка спускалася до землі. Зверху вона вдягнула відповідну шаль, що додавало драматичного образу. Анджеліна доповнила своє вбранння витонченими золотими сережками, а також масивними браслетами на правому зап’ясті та каблучками на кожній руці.

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

Джолі з дочкою позувала для короткої спільної фотосесії після прибуття в Лінкольн-центр, де відбулася церемонія.

На премії Tony Awards Джолі та Вів'єн представили бродвейську музичну виставу "Ізгої", засновану на однойменній книзі Сьюзан Елоїз Хінтон, яка була написана в 1967 році. Анджеліна спродюсувала цю постановку, а Вів'єн, котра давно цікавиться театром, працювала на волонтерських засадах її асистенткою. У результаті вистава виявилася дуже успішною, вона номінована на Tony Awards відразу в 12 номінаціях, включаючи "найкращий новий мюзикл". Саме завдяки цьому мюзиклу стало відомо, що Вів'єн відмовилася від прізвища свого батька Бреда Пітта. На афіші "Ізгоїв" вона представлена ​​просто як Вів'єн Джолі.

Раніше інша дочка Джолі та Пітта, Шайло, подала документи, щоб відмовитися від прізвища батька, а до неї їхня прийомна дочка Захара представилася на заході у коледжі Захара Марлі Джолі. Прийомні сини зіркової пари Пакс та Меддокс вже давно не спілкуються з Піттом. У квітні цього року Джолі звинуватила колишнього чоловіка в тому, що він застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.

Нагадаємо, Бред Пітт готовий завести ще дітей із новою дівчиною. А раніше ще одна дочка Бреда Пітта відмовилася від його прізвища.

червона ікра
закордонні зірки
зірки
премія
Анджеліна Джолі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку