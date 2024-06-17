Анджеліна Джолі у розкішній сукні з дочкою здійняла фурор на червоній доріжці Tony Awards
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Вів'єн Джолі-Пітт сяяла в ефектному костюмі, приєднавшись до своєї матері під час 77-ї щорічної церемонії вручення Tony Awards і в Нью-Йорку. 15-річна дочка акторів обрала стильне вбрання для виходу на червону доріжку.
Про це пише Daily Mail.
Сімейний вихід Анджеліни Джолі
Вів’єн посміхалася, стоячи поруч зі своєю матір’ю на червоній доріжці. Акторка вийшла в елегантній оксамитовій сукні бірюзового кольору з приталеним ліфом у стилі корсета та пишною спідницею, яка спускалася до землі. Зверху вона вдягнула відповідну шаль, що додавало драматичного образу. Анджеліна доповнила своє вбранння витонченими золотими сережками, а також масивними браслетами на правому зап’ясті та каблучками на кожній руці.
Джолі з дочкою позувала для короткої спільної фотосесії після прибуття в Лінкольн-центр, де відбулася церемонія.
На премії Tony Awards Джолі та Вів'єн представили бродвейську музичну виставу "Ізгої", засновану на однойменній книзі Сьюзан Елоїз Хінтон, яка була написана в 1967 році. Анджеліна спродюсувала цю постановку, а Вів'єн, котра давно цікавиться театром, працювала на волонтерських засадах її асистенткою. У результаті вистава виявилася дуже успішною, вона номінована на Tony Awards відразу в 12 номінаціях, включаючи "найкращий новий мюзикл". Саме завдяки цьому мюзиклу стало відомо, що Вів'єн відмовилася від прізвища свого батька Бреда Пітта. На афіші "Ізгоїв" вона представлена просто як Вів'єн Джолі.
Раніше інша дочка Джолі та Пітта, Шайло, подала документи, щоб відмовитися від прізвища батька, а до неї їхня прийомна дочка Захара представилася на заході у коледжі Захара Марлі Джолі. Прийомні сини зіркової пари Пакс та Меддокс вже давно не спілкуються з Піттом. У квітні цього року Джолі звинуватила колишнього чоловіка в тому, що він застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.
Нагадаємо, Бред Пітт готовий завести ще дітей із новою дівчиною. А раніше ще одна дочка Бреда Пітта відмовилася від його прізвища.
Читайте Новини.LIVE!