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Ще одна дочка Анджеліни Джолі вирішила відмовитися від прізвища Бреда Пітта

1 червня 2024 07:17
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Оля Мазур
Редактор
Ще одна дочка Анджеліни Джолі вирішила відмовитися від прізвища Бреда Пітта
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/shiloh.joliepit/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло вирішила офіційно відмовитися від прізвища батька. Про це стало відомо з судових документів, які опинилися у розпорядженні журналістів. Прохання Шайло поки що офіційно не задоволене.

Про це повідомляє TMZ.

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Раніше в мережі з'являлася інформація про те, що Шайло вирішила переїхати до батька та хоче, щоб батьки налагодили стосунки. Це, як повідомляли інсайдери, не сподобалося Анджеліні Джолі.

 

 

"Тепер, коли Шайло виповнилося 18, вона може сама вирішувати, як розвиватимуться її стосунки з батьком. Якщо Шайло вирішить обмежити контакти з ним, — це її рішення", — говорило джерело, додаючи, що актор "впевнений", що зможе зміцнити свої стосунки із дочкою після її 18-річчя.

Джерело відзначило, що Пітт все одно "любитиме її", незалежно від того, що вона вирішить зробити.

Раніше від прізвища батька відмовилася ще одна біологічна дочка пари Вів'єн. Прийомні діти колишнього подружжя Захара, Пакс і Меддокс вже давно не спілкуються з Піттом. Так, наприкінці минулого року всі обговорювали стару посаду Пакса про батька: він назвав його "жахливою людиною", яка тримає в страху своїх дітей, та "засранцем світового класу". Пітт цей допис коментувати не став, хоча інсайдери розповіли, що він був дуже засмучений, побачивши його.

Багато хто вважає, що на дітей вплинув конфлікт між батьками: інсайдери стверджували, що Джолі налаштовує дітей проти Пітта. Таку ж інформацію розповідав і колишній охоронець актриси, який згодом перейшов на роботу до Пітта.

Пітт і Джолі оголосили про розлучення вісім років тому, проте судові розбирання все ще тривають. Питання про опіку над дітьми поступово зійшли нанівець, коли троє із шести дітей виросли, але битва за замок та виноробню Miraval триває.

Нагадаємо, раніше дочка Бреда Пітта відмовилась від його прізвища. Анджеліна Джолі стала зіркою обкладинки модного глянцю.

Бред Пітт
Анджеліна Джолі
закордонні зірки
зіркова пара

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