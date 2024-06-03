Анджеліна навіть не знала — стало відомо, як донька Бреда Пітта позбулася його прізвища
Дочка Бреда Пітта Шайло найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про те, щоб відмовитися від прізвища Пітта у свій 18-й день народження. Джерела, наближені до Шайло, поділилася подробицями справи.
Про це пише Daily Mail.
Донька Бреда Пітта не сказала матері про зміну прізвища
Раніше з’явилися припущення, що Шайло планує переїхати до свого батька, як тільки зможе. Інші історії припускали, що Пітт "сподівався" помиритися з нею тепер, коли вона стала дорослою. Однак ймовірність того, що він налагодить стосунки зі своїми дітьми після сумнозвісної сварки у приватному літаку у 2016 році, мала.
"Шайло найняла власного адвоката і заплатила за це сама, тому Енджі не знає і не може говорити про це. Але якщо ви запитуєте, чи пов’язано це з історією жорстокого поводження чи порушенням прав Шайло, так, це частина справи", — поділився друг сім'ї.
У звіті ФБР про інцидент, опублікованому в 2022 році, Джолі звинуватила Пітта у фізичному насильстві під час польоту до Каліфорнії.
Вона звинуватила свого колишнього в тому, що він схопив її за голову та плечі. Також у звіті Бреда звинувачують у тому, що він чотири рази вдарив кулаком по стелі літака, кричав на своїх дітей і облив Анджеліну пивом. Бреда також звинуватили в нападі на одного з дітей подружжя в літаку, але пізніше поліція Лос-Анджелеса спростувала це.
Актор створив скейт-парк у своєму будинку для Шайло та відкрив художню студію, щоб відобразити їхній спільний інтерес до мистецтва. На жаль, це не зблизило їх.
У пари шестеро дітей — 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло, 15-річна Нокс і Вів’єн.
Нагадаємо, вчитель дочки Анджеліни Джолі розповів правду про характер дівчинки. А Анджеліна Джолі знялась для модного глянцю.
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