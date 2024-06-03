Анджеліна навіть не знала — стало відомо, як донька Бреда Пітта позбулася його прізвища

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Дочка Бреда Пітта Шайло найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про те, щоб відмовитися від прізвища Пітта у свій 18-й день народження. Джерела, наближені до Шайло, поділилася подробицями справи.

Про це пише Daily Mail.

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Раніше з’явилися припущення, що Шайло планує переїхати до свого батька, як тільки зможе. Інші історії припускали, що Пітт "сподівався" помиритися з нею тепер, коли вона стала дорослою. Однак ймовірність того, що він налагодить стосунки зі своїми дітьми після сумнозвісної сварки у приватному літаку у 2016 році, мала.

"Шайло найняла власного адвоката і заплатила за це сама, тому Енджі не знає і не може говорити про це. Але якщо ви запитуєте, чи пов’язано це з історією жорстокого поводження чи порушенням прав Шайло, так, це частина справи", — поділився друг сім'ї.

У звіті ФБР про інцидент, опублікованому в 2022 році, Джолі звинуватила Пітта у фізичному насильстві під час польоту до Каліфорнії.

Вона звинуватила свого колишнього в тому, що він схопив її за голову та плечі. Також у звіті Бреда звинувачують у тому, що він чотири рази вдарив кулаком по стелі літака, кричав на своїх дітей і облив Анджеліну пивом. Бреда також звинуватили в нападі на одного з дітей подружжя в літаку, але пізніше поліція Лос-Анджелеса спростувала це.

Актор створив скейт-парк у своєму будинку для Шайло та відкрив художню студію, щоб відобразити їхній спільний інтерес до мистецтва. На жаль, це не зблизило їх.

У пари шестеро дітей — 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло, 15-річна Нокс і Вів’єн.

Нагадаємо, вчитель дочки Анджеліни Джолі розповів правду про характер дівчинки. А Анджеліна Джолі знялась для модного глянцю.