Анджелина Джоли в роскошном платье с дочерью произвела фурор на красной дорожке Tony Awards
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен Джоли-Питт сияла в эффектном костюме, присоединившись к своей матери во время 77-й ежегодной церемонии вручения Tony Awards и в Нью-Йорке. 15-летняя дочь актеров выбрала стильный наряд для выхода на красную дорожку.
Об этом пишет Daily Mail.
Семейный выход Анджелины Джоли
Вивьен улыбалась, стоя рядом со своей матерью на красной дорожке. Актриса вышла в элегантном бархатном платье бирюзового цвета с приталенным лифом в стиле корсета и пышной юбкой, которая спускалась до земли. Сверху она добавила соответствующую шаль, что придавало драматичности образу. Анджелина дополнила свой наряд изящными золотыми сережками, а также массивными браслетами на запястье и кольцами на каждой руке.
Джоли с дочерью позировала для короткой совместной фотосессии по прибытии в Линкольн-центр, где состоялась церемония.
На премии Tony Awards Джоли и Вивьен представили бродвейский музыкальный спектакль "Изгои", основанный на одноименной книге Сьюзан Элоиз Хинтон, написанной в 1967 году. Анджелина спродюсировала эту постановку, а давно интересующаяся театром Вивьен работала на волонтерских началах ее ассистенткой. В результате спектакль оказался очень успешным, номинированный на Tony Awards сразу в 12 номинациях, включая "лучший новый мюзикл". Именно благодаря этому мюзиклу стало известно, что Вивьен отказалась от фамилии своего отца Брэда Питта. На афише "Изгоев" она представлена просто как Вивьен Джоли.
Ранее другая дочь Джоли и Питта, Шайло, подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, а до нее их приемная дочь Захара представилась на мероприятии в колледже Захара Марли Джоли. Приемные сыновья звездной пары Пакс и Мэддокс уже давно не общаются с Питтом. В апреле этого года Джоли обвинила бывшего супруга в том, что он применял к ней физическое насилие еще до печально известной ссоры в самолете, что стало причиной их развода.
Напомним, Брэд Питт готов завести еще детей с новой девушкой. А раньше еще одна дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии.
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