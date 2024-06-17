Анджелина Джоли в роскошном платье с дочерью произвела фурор на красной дорожке Tony Awards

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен Джоли-Питт сияла в эффектном костюме, присоединившись к своей матери во время 77-й ежегодной церемонии вручения Tony Awards и в Нью-Йорке. 15-летняя дочь актеров выбрала стильный наряд для выхода на красную дорожку.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вивьен улыбалась, стоя рядом со своей матерью на красной дорожке. Актриса вышла в элегантном бархатном платье бирюзового цвета с приталенным лифом в стиле корсета и пышной юбкой, которая спускалась до земли. Сверху она добавила соответствующую шаль, что придавало драматичности образу. Анджелина дополнила свой наряд изящными золотыми сережками, а также массивными браслетами на запястье и кольцами на каждой руке.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Джоли с дочерью позировала для короткой совместной фотосессии по прибытии в Линкольн-центр, где состоялась церемония.

На премии Tony Awards Джоли и Вивьен представили бродвейский музыкальный спектакль "Изгои", основанный на одноименной книге Сьюзан Элоиз Хинтон, написанной в 1967 году. Анджелина спродюсировала эту постановку, а давно интересующаяся театром Вивьен работала на волонтерских началах ее ассистенткой. В результате спектакль оказался очень успешным, номинированный на Tony Awards сразу в 12 номинациях, включая "лучший новый мюзикл". Именно благодаря этому мюзиклу стало известно, что Вивьен отказалась от фамилии своего отца Брэда Питта. На афише "Изгоев" она представлена ​​просто как Вивьен Джоли.

Ранее другая дочь Джоли и Питта, Шайло, подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, а до нее их приемная дочь Захара представилась на мероприятии в колледже Захара Марли Джоли. Приемные сыновья звездной пары Пакс и Мэддокс уже давно не общаются с Питтом. В апреле этого года Джоли обвинила бывшего супруга в том, что он применял к ней физическое насилие еще до печально известной ссоры в самолете, что стало причиной их развода.

Напомним, Брэд Питт готов завести еще детей с новой девушкой. А раньше еще одна дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии.