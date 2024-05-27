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Анджелина Джоли в образе гейши снялась для японского Vogue

27 мая 2024 14:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Анджелина Джоли в образе гейши снялась для японского Vogue
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Vogue Japan
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Анджелина Джоли стала героиней нового номера Vogue Japan. На кадрах актриса предстала во время поездки по Японии. В интервью Джоли поделилась впечатлениями и рассказала о работе своего модного бренда Atelier Jolie.

Об этом пишет Vogue Japan.

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Джоли посетила множество японских ремесленников и мастеров. Актриса рассказала о том, каким она хочет видеть собственный бренд.

 

Актриса Анджелина Джоли в фотосессии Vogue Japan
Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Японии. Фото: Vogue Japan

"Я не хочу делать вид, что знаю или понимаю японскую культуру, но скажу, что всегда чувствовала изящество и глубокий смысл, исходящие от вещей, сделанных в Японии", — говорит она.

 

Актриса Анджелина Джоли в фотосессии Vogue Japan
Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Японии. Фото: Vogue Japan

 

Актриса Анджелина Джоли в фотосессии Vogue Japan
Актриса Анджелина Джоли в фотосессии. Фото: Vogue Japan

По ее словам, это не модный дом в привычном понимании, а скорее творческое пространство, с помощью которого многие смогут раскрыть свои таланты.

"Я не пытаюсь быть модным домом или модельером. Я хочу создать место, куда каждый мог бы прийти и раскрыть свои творческие способности, дать им инструменты для работы. Мы надеемся, что многие крупные модельеры придут и станут частью нашего модного дома, а затем новые молодые творцы откроют его для себя и будут влиять друг на друга", — сказала она.

 

Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Японии
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Vogue Japan

 

Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Японии
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Vogue Japan

 

Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Японии
Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Японии. Фото: Vogue Japan

 

После поездки в Японию она начала сотрудничать с дизайнерами, которых там встретила. В интервью изданию Джоли также высказалась о своем темпераменте.

"Моя слабость, но в то же время и моя сила в том, что я эмоциональна. Я глубоко человечна и несовершенна. Я чувствую, что хочу общаться с другими людьми. И это может привести к хаосу, но также может создать по-настоящему глубокие связи", — призналась Анджелина.

По ее словам, эмоциональность приводит к постоянной тревожности.

"Я плохо сплю, я не из таких людей, которые готовы принять что-то. Но я думаю, что некоторые из нас родились такими. Я пытаюсь успокоиться с пяти лет, но ничего не получается", — говорит она.

Анджелина Джоли с бывшим супругом Брэдом Питтом пытаются урегулировать спорные вопросы относительно винодельни Chateau Miraval, которую покупали вместе еще в браке. Кроме этого, у них есть нерешенные вопросы относительно общих детей. Приемные дети Захара, Пакс и Мэддокс не общаются с отцом, а биологическая дочь Вивьен перестала использовать фамилию отца. Однако дочь Шайло, напротив, решила жить с отцом.

Анджелина Джоли
Япония
зарубежные звезды
фотосессия

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