Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Важить майже 45 кілограмів — друзів Анджеліни Джолі непокоїть її вага arrow

Важить майже 45 кілограмів — друзів Анджеліни Джолі непокоїть її вага

10 липня 2024 08:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Анджеліни Джолі схудла
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Близькі Анджеліни Джолі переживають за її здоров'я через її худорлявість після нещодавньої появи актриси на премії "Тоні". Раніше часто з'являлися чутки про те, що Джолі, яка перенесла подвійну мастектомію і видалила яєчники з метою профілактики раку, серйозно хвора, через її худорлявість.

Про це пише RadarOnline.

Читайте також:

Вага Анджеліни Джолі непокоїть її друзів

Видання зазначає, що "різка втрата ваги" може бути пов'язана з переживаннями через судові розбірки з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Вони судяться за спільну виноробню Chateau Miraval, також приводом для конфлікту стали взаємини актора із спільними дітьми, яких, на думку близьких Пітта, Джолі налаштовує проти нього.

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн.
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: Reuters

 

"Вона виглядає дуже худою, майже хворобливою, і, ймовірно, важить не більше 45 кг. Вона або забуває їсти, або не хоче. Друзі бояться, що вона так довго не протягне", — каже джерело.

Відомий лікар Гейб Міркін у розмові з журналістами навіть припустив, що 49-річна актриса має остеопороз. Інший інсайдер розповів, що Джолі все добре і вона зосереджена на своїх дітях.

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

"Енджі виглядає дуже щасливою і задоволеною своїм життям. Вона зосереджена на дітях і роботі. Вона займається проектами, які їй дуже цікаві", — стверджує джерело.

60-річний Бред Пітт, у свою чергу, раніше вперше вийшов у світ разом зі своєю коханою, 34-річною Інес де Рамон. Пара відвідала фінал Гран-прі Великобританії, що проходить на трасі "Сільверстоун" у Нортгемптонширі. За словами інсайдерів, Пітт готовий завести дітей разом з Інес і вважає, що вона стане чудовою матір'ю.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі помітили під час шопінгу з сином від Бреда Пітта. 

Анджеліна Джолі здоров'я закордонні зірки зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних