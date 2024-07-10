Анджеліни Джолі схудла

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Близькі Анджеліни Джолі переживають за її здоров'я через її худорлявість після нещодавньої появи актриси на премії "Тоні". Раніше часто з'являлися чутки про те, що Джолі, яка перенесла подвійну мастектомію і видалила яєчники з метою профілактики раку, серйозно хвора, через її худорлявість.

Про це пише RadarOnline.

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Видання зазначає, що "різка втрата ваги" може бути пов'язана з переживаннями через судові розбірки з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Вони судяться за спільну виноробню Chateau Miraval, також приводом для конфлікту стали взаємини актора із спільними дітьми, яких, на думку близьких Пітта, Джолі налаштовує проти нього.

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: Reuters

"Вона виглядає дуже худою, майже хворобливою, і, ймовірно, важить не більше 45 кг. Вона або забуває їсти, або не хоче. Друзі бояться, що вона так довго не протягне", — каже джерело.

Відомий лікар Гейб Міркін у розмові з журналістами навіть припустив, що 49-річна актриса має остеопороз. Інший інсайдер розповів, що Джолі все добре і вона зосереджена на своїх дітях.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

"Енджі виглядає дуже щасливою і задоволеною своїм життям. Вона зосереджена на дітях і роботі. Вона займається проектами, які їй дуже цікаві", — стверджує джерело.

60-річний Бред Пітт, у свою чергу, раніше вперше вийшов у світ разом зі своєю коханою, 34-річною Інес де Рамон. Пара відвідала фінал Гран-прі Великобританії, що проходить на трасі "Сільверстоун" у Нортгемптонширі. За словами інсайдерів, Пітт готовий завести дітей разом з Інес і вважає, що вона стане чудовою матір'ю.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі помітили під час шопінгу з сином від Бреда Пітта.