Анджелина Джоли впервые появилась на людях после шокирующей новости о ее весе

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актрису Анджелину Джоли видели во время прогулки в Лос-Анджелесе. К знаменитости присоединилась ее 15-летняя дочь Вивьен.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Анджелину Джоли заметили во время выхода с дочерью

49-летняя оскароносная актриса, которую в начале недели заметили с сыном Ноксом, братом-близнецом Вивьен, выглядела шикарно в бледно-коричневой футболке свободного кроя. Голливудская красавица заправила топ с круглым вырезом в пару черных брюк и дополнила образ сдержанной черной обувью.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: BACKGRID

Актриса Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: BACKGRID

Она собрала свои длинные волосы в низкий хвост и добавила большие солнцезащитные очки. Выход звезды состоялся после новости о том, что она весит почти 44 килограмма и ее друзья беспокоятся о ее здоровье.

Это произошло спустя несколько месяцев после того, как ее дочь-подросток от бывшего супруга Брэда Питта отказалась от фамилии актера. Неизвестно, законно ли она сменила имя.

Анджелина и Брэд развелись более семи лет назад, но бывшие были вовлечены во вражду по поводу опеки, обстоятельств, при которых их отношения прекратились, и их текущих бизнес-дел.

Кроме Вивьен и Нокса, у Джоли и Питта есть сыновья Мэддокс, Пакс, и дочери Захара, и Шайло. Питт "практически не контактирует" со своими старшими детьми.

Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт приехал на гонку со своей молодой возлюбленной.