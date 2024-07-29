Анджеліна Джолі зізналася, що наймала для себе кілера, від якого отримала гарну пораду

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі одного разу найняла вбивцю, щоб він спланував її власне вбивство, оскільки в минулому вона боролася з думками про суїцид. 49-річна актриса, володарка Оскара вперше розповіла ще в 2001 році, що розмовляла з вбивцею в "досить похмурий" період свого життя у віці 22 років.

Про це пише Daily Mail.

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Вона сказала, що радше була б убита, ніж покінчила з собою, оскільки її близьким було б легше пережити цю смерть.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Джолі сказала: "Це звучатиме божевільно, але був час, коли я збиралася найняти когось, щоб убити мене".

Розповідаючи далі в інтерв’ю The Face 2003 року, вона сказала про пошук вбивці: "Їх не так вже й важко знайти в Нью-Йорку. Як би божевільно це не звучало, я думаю, що багато людей думають про самогубство, коли вони молоді. Я добре усвідомлювала, що багато людей навколо мене, як-от моя мати, відчували б, ніби вони недостатньо дали чи зробили, якби я вчинила самогубство. Тож моє рішення полягало в тому, що якби хтось інший позбавив мене життя — наприклад, під час "пограбування", — тоді це було б убивство, і ніхто б не відчув, що підвів мене".

Джолі сказала, що планувала "витягнути готівку протягом певного часу, але на банківському рахунку не великої суми" для вбивці.

Однак у вбивці була відповідь, Джолі сказала: "Він був достатньо порядною людиною і запитав, чи можу я подумати про це та подзвонити йому знову через два місяці". Щось змінилося в моєму житті, і я вирішила, що витримаю це".

Акторка Анджеліна Джолі згадала, як замовила власне вбивство. Фото: Reuters

У 2011 році Джолі натякнула на темне минуле, коли вона сказала: "Я пройшла через важкі, темні часи, і я їх пережила. Я не померла молодою, тому мені дуже пощастило. Є інші митці та люди, які не пережили певних речей. Я думаю, що люди можуть уявити, що я вчинила найнебезпечніше і найгірше. З багатьох причин я не повинна бути тут. Ти думаєш про те, що надто багато разів ти наближалася до надто багатьох небезпечних речей, надто багато ризиків, які заходили занадто далеко".

Говорячи про свої молоді роки, Джолі сказала, що материнство дало їй змогу вирости, як особистість.

Нагадаємо, донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі зробила гучну заяву. А раніше ми писали, що сказав адвокат доньки Анджеліни Джолі про її дуже важливе рішення.