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Анджелина Джоли призналась, что нанимала для себя киллера, от которого получила хороший совет

30 июля 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджелина Джоли призналась, что нанимала для себя киллера, от которого получила хороший совет
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли однажды наняла убийцу, чтобы он спланировал ее собственное убийство, поскольку в прошлом она боролась с мыслями о суициде. 49-летняя актриса, обладательница Оскара впервые рассказала еще в 2001 году, что разговаривала с убийцей в "довольно мрачный" период своей жизни в возрасте 22 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она сказала, что скорее была бы убита, чем покончила с собой, поскольку ее близким было бы легче пережить эту смерть.

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

 

Джоли сказала: "Это будет звучать безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, чтобы убить меня".

Рассказывая дальше в интервью The Face 2003 года, она сказала о поиске убийцы: "Их не так уж трудно найти в Нью-Йорке. Как бы безумно это ни звучало, я думаю, что многие люди думают о самоубийстве, когда они молоды. Я хорошо осознавала, что многие люди вокруг меня, как моя мать, чувствовали бы, будто они недостаточно дали или сделали, если бы я совершила самоубийство. Поэтому мое решение заключалось в том, что если бы кто-то другой лишил меня жизни — например, во время "ограбления", тогда это было бы убийство, и никто бы не почувствовал, что подвел меня".

Джоли сказала, что планировала "вытянуть наличные деньги в течение определенного времени, но на банковском счету не было большой суммы" для убийцы.

Однако у убийцы был ответ, Джоли сказала: "Он был достаточно порядочным человеком и спросил, могу ли я подумать об этом и позвонить ему снова через два месяца". Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что выдержу это".

 

Актриса Анджелина Джоли вспомнила, как заказала собственное убийство
Актриса Анджелина Джоли вспомнила, как заказала собственное убийство. Фото: Reuters

 

В 2011 году Джоли намекнула на темное прошлое, когда она сказала: "Я прошла через трудные, темные времена, и я их пережила. Я не умерла молодой, поэтому мне очень повезло. Есть другие творцы и люди, которые не пережили определенные вещи. Я думаю, что люди могут представить, что я совершила самое опасное и худшее. По многим причинам я не должна быть здесь. Ты думаешь о том, что много раз ты приближалась к слишком многим опасным вещам, очень много рисков, которые заходили слишком далеко".

Говоря о своих молодых годах, Джоли сказала, что материнство позволило ей вырасти как личности.

Напомним, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сделала громкое заявление. А раньше мы писали, что сказал адвокат дочери Анджелины Джоли о ее очень важном решении.

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