Анджелина Джоли снялась в стильной фотосессии и рассказала, чем ее покоряют беженцы

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Актриса Анджелина Джоли в новом интервью WSJ рассказала о последствиях развода с Брэдом Питтом. По словам актрисы, ее жизнь очень изменилась.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она призналась, что ей очень хотелось бы жить в Камбодже. Анджелина добавила, что если бы сегодня ей снова пришлось выбирать сферу деятельности, то актерскую карьеру она не выбрала бы: актрисе не нравится, что ей приходится постоянно делиться личными подробностями своей жизни.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

"Часть случившегося после развода: я потеряла возможность жить и путешествовать так же свободно. Я перееду, как только смогу. Когда я только начинала, я не ожидала, что буду такой публичной и мне придется столько делиться", — рассказала знаменитость и намекнула, что думает оставить актерскую карьеру.

Джоли призналась, что сейчас у нее почти нет "социальной жизни": у нее мало друзей, и общается она, прежде всего, со своими детьми. Кроме того, среди ее близких знакомых есть несколько беженцев.

"Люди, прошедшие трудности, гораздо честнее и общительнее, и мне спокойнее с ними. Почему мне нравится проводить время с выжившими? Они со стольким стокнулись в жизни, что это помогает обрести не только силу, но и человечность", — признается звезда.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Annemarieke Van Drimmelen for WSJ.Magazine

Джоли отметила, что сейчас работает над открытием своего магазина в Нью-Йорке, и призналась, что собирается дать работу беженцам, даже если это будет убыточным.

"Я потеряю деньги, возможно. Если я смогу в конце концов реализовать на практике некоторые вещи, которые, по моему мнению, будут улучшениями, и просто выйти на окупаемость, это будет огромная победа", — говорит Джоли.

Джоли также вспомнила скандальный развод с Брэдом Питтом, разбирательства с которым длились семь лет. По ее словам, за это время она снялась только в пяти фильмах.

"Нам просто нужно было исцелиться от всего этого", — убеждена звезда.

С Брэдом Питтом Джоли познакомилась в 2005 году, и вскоре они стали встречаться. В 2014 году они поженились, но в 2016 году актриса подала на развод после серьезной ссоры на борту частного самолета. После этого Джоли обвинила его в рукоприкладстве по отношению к ней и детям.

Напомним, элитные апартаменты, которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.

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