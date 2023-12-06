Анджелина Джоли снялась в стильной фотосессии и рассказала, чем ее покоряют беженцы
Актриса Анджелина Джоли в новом интервью WSJ рассказала о последствиях развода с Брэдом Питтом. По словам актрисы, ее жизнь очень изменилась.
Об этом пишет Daily Mail.
Анджелина Джоли призналась, выбрала ли актерство во второй раз
Она призналась, что ей очень хотелось бы жить в Камбодже. Анджелина добавила, что если бы сегодня ей снова пришлось выбирать сферу деятельности, то актерскую карьеру она не выбрала бы: актрисе не нравится, что ей приходится постоянно делиться личными подробностями своей жизни.
"Часть случившегося после развода: я потеряла возможность жить и путешествовать так же свободно. Я перееду, как только смогу. Когда я только начинала, я не ожидала, что буду такой публичной и мне придется столько делиться", — рассказала знаменитость и намекнула, что думает оставить актерскую карьеру.
Джоли призналась, что сейчас у нее почти нет "социальной жизни": у нее мало друзей, и общается она, прежде всего, со своими детьми. Кроме того, среди ее близких знакомых есть несколько беженцев.
"Люди, прошедшие трудности, гораздо честнее и общительнее, и мне спокойнее с ними. Почему мне нравится проводить время с выжившими? Они со стольким стокнулись в жизни, что это помогает обрести не только силу, но и человечность", — признается звезда.
Джоли отметила, что сейчас работает над открытием своего магазина в Нью-Йорке, и призналась, что собирается дать работу беженцам, даже если это будет убыточным.
"Я потеряю деньги, возможно. Если я смогу в конце концов реализовать на практике некоторые вещи, которые, по моему мнению, будут улучшениями, и просто выйти на окупаемость, это будет огромная победа", — говорит Джоли.
Джоли также вспомнила скандальный развод с Брэдом Питтом, разбирательства с которым длились семь лет. По ее словам, за это время она снялась только в пяти фильмах.
"Нам просто нужно было исцелиться от всего этого", — убеждена звезда.
С Брэдом Питтом Джоли познакомилась в 2005 году, и вскоре они стали встречаться. В 2014 году они поженились, но в 2016 году актриса подала на развод после серьезной ссоры на борту частного самолета. После этого Джоли обвинила его в рукоприкладстве по отношению к ней и детям.
Напомним, элитные апартаменты, которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.
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