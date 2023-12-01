Чим старша, тим звабливіша — Дженнфер Лопес у золотій сукні прикрасила обкладинку ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці відомого глянцю, присвяченого жінкам у Голлівуді, де засвітила розкішні принади. В інтерв'ю 54-річна актриса сказала, що "жінки стають звабливішими з віком".

Про це пише ELLE.

Читайте також:

Відверта фотосесія Дженніфер Лопес

Акторка на співачка знялась у звабливій фотосесії в дизайнерському вбранні. Так, для обкладинки красуня приміряла золоту сукню від Ralph Lauren за 5,990 доларів та сережки Schiaparelli за 1,100 доларів.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

Говорячи про зростаючу кількість ролей для жінок старшого віку, Дженніфер сказала: "Люди зрозуміли, що жінки стають спокусливішими з віком. Вони стають більш освіченими, у них з'являється характер. Все це дуже красиво і привабливо, і не тільки фізично, але і внутрішньо, краса, яку набуваєш із віком, мудрість, яку набуваєш".

Артистка поміркувала про вік і розповіла, чи збирається на пенсію.

"Я бачу себе працюючою стільки, скільки захочу. Я не знаю, який це вік. Можливо, 70, можливо, 80, можливо, 90, я не знаю. Але я знаю, що це для мене, якщо я захочу цього і я хочу це довести. У мене завжди було таке мислення: ніколи не дозволяти нікому заганяти мене в рамки через те, де я народилася, звідки я, якого віку, чогось подібного. Для мене цих кордонів не існує", — говорить співачка.

Нагадаємо, талановита українка влаштувала незвичну фотосесію для Меган Фокс.

Раніше Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.