Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чим старша, тим звабливіша — Дженнфер Лопес у золотій сукні прикрасила обкладинку ELLE arrow

Чим старша, тим звабливіша — Дженнфер Лопес у золотій сукні прикрасила обкладинку ELLE

1 грудня 2023 08:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Чим старша, тим звабливіша — Дженнфер Лопес у золотій сукні прикрасила обкладинку ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці відомого глянцю, присвяченого жінкам у Голлівуді, де засвітила розкішні принади. В інтерв'ю 54-річна актриса сказала, що "жінки стають звабливішими з віком".

Про це пише ELLE.

Читайте також:

Відверта фотосесія Дженніфер Лопес

Акторка на співачка знялась у звабливій фотосесії в дизайнерському вбранні. Так, для обкладинки красуня приміряла золоту сукню від Ralph Lauren за 5,990 доларів та сережки Schiaparelli за 1,100 доларів.

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: ELLE

 

Говорячи про зростаючу кількість ролей для жінок старшого віку, Дженніфер сказала: "Люди зрозуміли, що жінки стають спокусливішими з віком. Вони стають більш освіченими, у них з'являється характер. Все це дуже красиво і привабливо, і не тільки фізично, але і внутрішньо, краса, яку набуваєш із віком, мудрість, яку набуваєш".

Артистка поміркувала про вік і розповіла, чи збирається на пенсію.

"Я бачу себе працюючою стільки, скільки захочу. Я не знаю, який це вік. Можливо, 70, можливо, 80, можливо, 90, я не знаю. Але я знаю, що це для мене, якщо я захочу цього і я хочу це довести. У мене завжди було таке мислення: ніколи не дозволяти нікому заганяти мене в рамки через те, де я народилася, звідки я, якого віку, чогось подібного. Для мене цих кордонів не існує", — говорить співачка.

Нагадаємо, талановита українка влаштувала незвичну фотосесію для Меган Фокс.

Раніше Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі