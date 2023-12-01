Чим старша, тим звабливіша — Дженнфер Лопес у золотій сукні прикрасила обкладинку ELLE
Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці відомого глянцю, присвяченого жінкам у Голлівуді, де засвітила розкішні принади. В інтерв'ю 54-річна актриса сказала, що "жінки стають звабливішими з віком".
Про це пише ELLE.
Відверта фотосесія Дженніфер Лопес
Акторка на співачка знялась у звабливій фотосесії в дизайнерському вбранні. Так, для обкладинки красуня приміряла золоту сукню від Ralph Lauren за 5,990 доларів та сережки Schiaparelli за 1,100 доларів.
Говорячи про зростаючу кількість ролей для жінок старшого віку, Дженніфер сказала: "Люди зрозуміли, що жінки стають спокусливішими з віком. Вони стають більш освіченими, у них з'являється характер. Все це дуже красиво і привабливо, і не тільки фізично, але і внутрішньо, краса, яку набуваєш із віком, мудрість, яку набуваєш".
Артистка поміркувала про вік і розповіла, чи збирається на пенсію.
"Я бачу себе працюючою стільки, скільки захочу. Я не знаю, який це вік. Можливо, 70, можливо, 80, можливо, 90, я не знаю. Але я знаю, що це для мене, якщо я захочу цього і я хочу це довести. У мене завжди було таке мислення: ніколи не дозволяти нікому заганяти мене в рамки через те, де я народилася, звідки я, якого віку, чогось подібного. Для мене цих кордонів не існує", — говорить співачка.
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