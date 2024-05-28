Вчитель доньки Анджеліни Джолі розповів, якою у реальному житті є зіркова дівчина

Анджеліна Джолі з дочками. Фото: instagram.com/angelinajoliesu/

Хореограф Кілан Картер, який працює з дочкою Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі-Пітт, розповів журналістам про характер дівчинки. За його словами, вона не користується своїм статусом зіркової дитини.

Про це пише Daily Mail.

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Нещодавно він опублікував відео з танцем Шайло Джолі-Пітт. За його словами, він зробив це, оскільки вона дуже талановита.

"Шайло — неймовірно талановита танцівниця, яка демонструє самовідданість і працьовитість. Вона щира і пряма людина, яка ніколи не використовує свого статусу знаменитості у своїх цілях", — розповідає він.

За словами хореографа, коли він почав працювати із Шайло, він навіть не знав, хто вона така.

"Вона не покладається на своє знамените ім'я для досягнення своєї мети. Чесно кажучи, я спочатку навіть не знав, хто вона така, і не думаю, що це має значення, особливо в танцювальній студії. Я розумію, що може бути важко побачити людину за межами його статусу знаменитості, але я закликаю вас докласти цього зусилля", — розповів викладач.

Напередодні Шайло відзначила 18-річчя. Незадовго до її дня народження інсайдер повідомив, що дівчинка звернулася до своїх батьків із проханням помиритися заради неї. Також вона вирішила після 18-річчя жити разом із своїм батьком. Натомість інші діти пари залишилися на боці Джолі: напередодні стало відомо, що їхня дочка Вів'єн відмовилася від батька.

Нагадаємо, Бред Пітт виграв суд над Анджеліною Джолі.