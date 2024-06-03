Анджелина даже не знала — стало известно, как дочь Брэда Питта лишилась его фамилии

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Дочь Брэда Питта Шайло наняла и оплатила собственного адвоката, когда подала заявление о том, чтобы отказаться от фамилии Питта в свой 18-й день рождения. Источники, приближенные к Шайло, поделились подробностями дела.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее появилось предположение, что Шайло планирует переехать к своему отцу, как только сможет. Другие источники предполагали, что Питт "надеялся" помириться с ней теперь, когда она стала взрослой. Однако вероятность того, что он наладит отношения со своими детьми после печальной ссоры в частном самолете в 2016 году, мала.

"Шайло наняла собственного адвоката и заплатила за это сама, поэтому Энджи не знает и не может говорить об этом. Но если вы спрашиваете, связано ли это с историей жестокого обращения или нарушением прав Шайло, да, это часть дела", — поделился друг семьи.

В отчете ФБР об инциденте, опубликованном в 2022 году, Джоли обвинила Питта в физическом насилии во время полета в Калифорнию.

Она обвинила своего бывшего в том, что он схватил ее за голову и за плечи. Также в отчете Брэда обвиняют в том, что он четырежды ударил кулаком по потолку самолета, кричал на своих детей и облил Анджелину пивом. Брэда также обвинили в нападении на одного из детей супругов в самолете, но позже полиция Лос-Анджелеса опровергла это.

Актер создал скейт-парк в своем доме для Шайло и открыл художественную студию, чтобы отразить их общий интерес к искусству. К сожалению, это не сблизило их.

У пары шестеро детей — 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, 15-летняя Нокс и Вивьен.

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