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Анджелину Джоли подловили во время редкого выхода с сыном от Брэда Питта

8 июля 2024 10:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Анджелину Джоли подловили во время редкого выхода с сыном от Брэда Питта
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Недавно Брэд Питт официально представлял публике свою любимую Инес де Рамон на гонках "Формулы-1" в Великобритании, в то время как его экс-супруга Анджелина Джоли и их младший сын были замечены на шоппинге в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летняя актриса и Нокс, которому на днях исполнится 16 лет, посетили зоомагазин в престижном районе Лос-Фелис и попали в объектив папарацци на парковке, пока загружали покупки в машину. Анджелина была одета в черный брючный костюм и обувь на каблуке, а брат-близнец Вивьен выбрал более комфортный для шопинга образ — серую футболку, шорты и кроссовки.

 

Актриса Анджелина Джоли с сыном
Актриса Анджелина Джоли с сыном. Фото: BACKGRID

 

Актриса Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Актриса Анджелина Джоли с сыном Ноксом. Фото: BACKGRID

 

Младший сын Джоли и Питта Нокс, родившийся вместе с сестрой Вивьен в 2008 году в Ницце, реже других детей пары появляется на публике, ведя более закрытый образ жизни. В прошлом месяце его сестра-близнеца Вивьен посетила премию Tony в Нью-Йорке, где они вместе с матерью и командой получили четыре статуэтки за работу над мюзиклом "Изгои".

Напомним, в сети обсуждают секрет молодого вида Брэда Питта.

Анджелина Джоли Брэд Питт зарубежные звезды звезды

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