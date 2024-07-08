Анджелину Джоли подловили во время редкого выхода с сыном от Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Недавно Брэд Питт официально представлял публике свою любимую Инес де Рамон на гонках "Формулы-1" в Великобритании, в то время как его экс-супруга Анджелина Джоли и их младший сын были замечены на шоппинге в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летняя актриса и Нокс, которому на днях исполнится 16 лет, посетили зоомагазин в престижном районе Лос-Фелис и попали в объектив папарацци на парковке, пока загружали покупки в машину. Анджелина была одета в черный брючный костюм и обувь на каблуке, а брат-близнец Вивьен выбрал более комфортный для шопинга образ — серую футболку, шорты и кроссовки.

Актриса Анджелина Джоли с сыном. Фото: BACKGRID

Актриса Анджелина Джоли с сыном Ноксом. Фото: BACKGRID

Младший сын Джоли и Питта Нокс, родившийся вместе с сестрой Вивьен в 2008 году в Ницце, реже других детей пары появляется на публике, ведя более закрытый образ жизни. В прошлом месяце его сестра-близнеца Вивьен посетила премию Tony в Нью-Йорке, где они вместе с матерью и командой получили четыре статуэтки за работу над мюзиклом "Изгои".

Напомним, в сети обсуждают секрет молодого вида Брэда Питта.