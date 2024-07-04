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Нереальні 60 — у мережі обговорюють секрет молодості Бреда Пітта

4 липня 2024 10:43
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Оля Мазур
Редактор
Нереальні 60 — у мережі обговорюють секрет молодості Бреда Пітта
Актор Бред Пітт. Фото: SplashNews
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бред Пітт мав неймовірний вигляд, прибувши на знімальний майданчик у Лондоні. 60-річна зірка "Бійцівського клубу" був у злегка розстебнутій кремовій сорочці та стильних штанях.

Про це пише Daily Mail.

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Актор доповнив стильний образ сонцезахисними окулярами та каблучкою. Ця поява Бреда відбулася за два місяці до восьмиріччя його розлучення з дружиною Анджеліною Джолі. Та в мережі почали обговорювати юний вигляд Пітта, а дехто навіть почав гадати, як йому вдається зберігати молодість у 60 років.

 

Актор Бред Пітт
Актор Бред Пітт на зйомках. Фото: SplashNews

 

Актор Бред Пітт на зйомказ нового фільму
Актор Бред Пітт. Фото: SplashNews

 

Актор Бред Пітт у фільмі про гонщиків
Актор Бред Пітт у фільмі про гонщиків. Фото: SplashNews

 

Актор Бред Пітт вразив модним виглядом
Актор Бред Пітт вразив модним виглядом. Фото: SplashNews

 

"Як цьому чоловікові 60? Добре, я знаю, що він трохи попрацював, але виглядає він фантастично!", "Він виграв генетичну лотерею", "волосся — 60% його молодого вигляду. Сонцезахисні окуляри та бути у формі також є важливим фактором", — переконані коментатори у мережі.

Зараз актор продовжує воювати з колишньою дружиною Анджеліною Джолі за опіку над їхніми шістьма дітьми, хоча більшість із них вже дорослі.

Сцена для фільму, на зйомки якого приїхав Пітт, про гонки знімалася в ресторані Langan's Brasserie в лондонському районі Мейфер. Місто перетворили на Лас-Вегасі, де герой Пітта відвідує вечір покеру. Пітт став продюсером фільму та грає роль пілота Формули-1 у відставці, який повертається за кермо.

Виробництво фільму почалося в 2023 році і включатиме сцени з Гран-прі Великої Британії цього сезону та гонок в Абу-Дабі. До акторського складу також увійшли Керрі Кондон, Хав'єр Бардем, Тобіас Мензіс, Сара Найлз, Кім Боднія, Самсон Кайо та Каллі Кук.

Ветеран Формули-1 і семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який нещодавно підписав контракт із Ferrari, долучився до створення проєкту.

Вихід запланований на літо 2025 року.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла з дорослою донькою на червону доріжку. А раніше ми писали, що Анджеліна Джолі засвітила нове татуювання на грудях.

Бред Пітт закордонні зірки зірки молодість

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