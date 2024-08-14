Анджеліну Джолі вперше побачили після новини про шокуючу аварію, в якій постраждав її син
Анджеліну Джолі помітили в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Її вперше побачили після жахливої аварії її сина Пакса на електровелосипеді 29 липня.
Про це пише Daily Mail.
Анджеліна Джолі була помічена в аеропорті
Зірка була одягнена в чорне вбрання, що складається з довгої сукні та пальто. Доповнила образ сумкою та окулярами. Кінозірка доповнила свій елегантний образ еспадрільями на підборах з коричневими ремінцями.
20-річного Пакса виписали з лікарні на початку цього місяця. Анджеліна була "шокована і стурбована", коли дізналася, що її син потрапив у аварію.
Пакс врізався в задню частину автомобіля на перехресті бульвару Лос-Феліс. Анджеліна допомагає Паксу одужати, тоді як Бред був "розбитий серцем", тому що хлопець не хоче з ним спілкуватися. Поліція та медики, які прибули на допомогу, вирішили терміново доставити його до лікарні після того, як він поскаржився на головний біль і під час аварії на ньому не було шолома.
Пакс, який, як і кілька інших його братів і сестер, зрікся свого знаменитого батька, їхав бульваром Лос-Феліс близько 5 години вечора, що призвело до того, що він опинився на зазвичай людній вулиці в години пік.
Пітт та Джолі були втягнуті в конфлікт щодо їхнього спільного володіння французькою виноробнею, яку вони придбали в 2008 році. Анджеліна, у якої з Бредом є шестеро дітей: 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Вів’єн і Нокс, на початку цього місяця благала свого чоловіка укласти перемир’я.
Нагадаємо, стало відомо, скільки мільйонів пропонував Бред Пітт Анджеліні Джолі за мовчання про домашнє насилля.
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