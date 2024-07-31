Сина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта терміново доправили до лікарні

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс Джолі-Пітт був госпіталізований після того, як отримав травму голови в жахливій аварії. 20-річний хлопець їхав на електробайку в Лос-Анджелесі, коли врізався в задню частину автомобіля.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Син Анджеліни Джолі потрапив в аварію

Поліція та медики, які прибули на допомогу, вирішили терміново доставити його до лікарні після того, як він поскаржився на головний біль, і під час аварії на ньому не було шолома.

Син Анджеліни Джолі Пакс. Фото: BACKGRID

Пакс, який, як і кілька інших його братів і сестер, зрікся свого знаменитого батька, їхав бульваром Лос-Феліс близько 5 години вечора, що призвело до того, що він опинився на зазвичай людній вулиці в години пік.

Пітт та Джолі були втягнуті в конфлікт щодо їх спільного володіння французькою виноробнею, яку вони придбали в 2008 році. Анджеліна, у якої з Бредом є шестеро дітей: 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Вів’єн і Нокс, на початку цього місяця благала свого чоловіка укласти перемир’я.

Нагадаємо, донька Анджеліни Джолі та Бреда відзначилась гучною заявою.